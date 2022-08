Lantronix Anuncia Nomes dos Vencedores da Premiação 2022 SmartEdge Channel Partner Program Award

Vencedores de Parceiros de Canal SmartEdge Representam o Ecossistema de Parceiros Globais e Diversificados da Lantronix

IRVINE, Califórnia, Aug. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), provedora global de soluções turnkey seguras para Internet das Coisas (IoT) Industrial e mercado de TI Inteligente, anunciou hoje os nomes dos vencedores da premiação SmartEdge Partner Program Awards, que destaca os melhores parceiros de canal de 2022. Os vencedores são de três regiões: América do Norte; Ásia-Pacífico; e Europa, Oriente Médio e África. Prêmios foram concedidos para Parceiro do Ano, Recém-chegado, Inovação e Software/Serviços.

Os vencedores são:

América do Norte

Parceiro SmartEdge do Ano: WWT

Recém-chegado SmartEdge: Softchoice Canada

Inovação SmartEdge: Charter Telecom

Software/Serviço SmartEdge: SHI

Ásia-Pacífico (APAC)

Parceiro SmartEdge do Ano: ADT

Recém-chegado SmartEdge: PSI

Inovação SmartEdge: Sapply

Software/Serviço SmartEdge: Bay Datacom

Europa/Oriente Médio/África (EMEA)

Parceiro SmartEdge do Ano: Atlantik Elektronik

Recém-chegado SmartEdge: SOL

Inovação SmartEdge: Linkwave

Software/Serviço SmartEdge: Data Equipment

“Temos muito prazer em homenagear os vencedores do SmartEdge Partner Program, que excederam os requisitos e expectativas do nosso programa ao impulsionar as vendas e criar relacionamentos de longo prazo com nossos clientes mútuos”, disse Roger Holliday, VP de Vendas Mundiais da Lantronix .

Sobre o SmartEdge Partner Program

O SmartEdge Partner Program da Lantronix foi projetado para ajudar Revendedores de Valor Agregado (VARs) e Integradores de Sistemas (SIs) a gerar receitas, diferenciando suas ofertas com as inovadoras soluções Internet das Coisas (IoT) Industrial, Remote Environment Management (REM), Out-of-Band Management (OOBM) e Mobility/Connectivity da Lantronix.

Para mais informação sobre o Lantronix SmartEdge Partner Program, visite www.lantronix.com/partners .

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é provedora global de soluções turnkey seguras para Internet das Coisas (IoT) e Remote Environment Management (REM), oferecendo Software as a Service (SaaS), serviços de conectividade, serviços de engenharia e hardware inteligente.

Com a Lantronix, seus clientes podem acelerar a colocação no mercado e aumentar o tempo e a eficiência operacional, com o fornecimento de soluções confiáveis, seguras e conectadas de IoT de Borda Inteligente e Gateway de Gerenciamento Remoto.

Os produtos e serviços da Lantronix simplificam vastamente a criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos de IoT e TI em aplicativos de Robótica, Automotivo, Vestíveis, Videoconferência, Industrial, Médico, Logística, Cidades Inteligentes, Segurança, Varejo, Filial, Sala de Servidores e Datacenter. Para mais informação, visite Lantronix website .

Para discussões e atualizações da indústria, visite Lantronix blog . Siga a Lantronix no Twitter , consulte a nossa biblioteca de vídeos do YouTube ou conecte-se conosco no LinkedIn .

© 2022 Lantronix, Inc. Todos os direitos reservados. Lantronix é uma marca comercial registrada. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Contato de Mídia da Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de Marketing e

Comunicações Corporativas

media@lantronix.com

949-453-7158

Contato para Analista e Investidor da Lantronix:

Jeremy Whitaker

Diretor Financeiro

investors@lantronix.com

949-450-7241