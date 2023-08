Lantronix annonce les lauréats 2023 des SmartEdge Channel Partner Program Awards

Représentant l’écosystème mondial et diversifié de Lantronix, les lauréats des SmartEdge Channel Partner Awards livrent les solutions de Lantronix au monde

IRVINE, Californie, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l’Internet industriel des objets (IIdO) et le marché de l’informatique intelligente, a annoncé aujourd’hui les lauréats de ses SmartEdge Partner Program Awards, mettant en avant ses meilleurs partenaires de distribution en 2023. Les prix ont été décernés dans trois régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Les lauréats sont :

Amérique du Nord

Partenaire SmartEdge de l’année : Securitas

Nouveau venu Smartedge : CPV Micro (CALA VAR)

Innovation SmartEdge : Industrial Networking Solutions (INS)

Asie-Pacifique (APAC)

Partenaire SmartEdge de l’année : Acromax Inc.

Nouveau venu SmartEdge : Beijing Botoo Zhilian

Innovation SmartEdge : Videotechnica

Logiciels/services SmartEdge : Sheeltron Digital Systems Pvt Ltd.

Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMOA)

Partenaire SmartEdge de l’année : Atlantik Elektronik

Nouveau venu SmartEdge : Wesco Anixter

Innovation SmartEdge : Data Equipment

Logiciels/services SmartEdge : Tritech

« Les lauréats du programme de partenariat SmartEdge de cette année ont stimulé les ventes et établi des relations à long terme avec nos clients mutuels en dépassant les exigences et les attentes de notre programme. Nous applaudissons leurs efforts et sommes impatients de continuer à réussir ensemble », a déclaré Roger Holliday, VP des ventes mondiales chez Lantronix.

À propos du programme de partenariat SmartEdge

Le programme de partenariat SmartEdge de Lantronix a été conçu pour aider les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les intégrateurs de systèmes (SI) à générer des revenus en différenciant leurs offres grâce aux solutions innovantes d’Internet industriel des Objets (IIdO), de gestion des environnements distants (REM), de gestion hors bande (OOBM) et de mobilité/connectivité de Lantronix.

Pour tout complément d’information sur le programme de partenariat SmartEdge de Lantronix, veuillez consulter la page https://www.lantronix.com/ partners/smart-edge-program- information/.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l’Internet des Objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), proposant des logiciels en tant que services (SaaS), des services de connectivité, des services d’ingénierie et des solutions matérielles intelligentes.

Lantronix permet à ses clients d’accélérer le délai de mise sur le marché et d’augmenter le temps et l’efficacité opérationnels en fournissant des solutions IdO intelligentes en périphérie et des passerelles avec gestion à distance fiables, sécurisées et connectées.

Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement la création, le développement, le déploiement et la gestion de projets IdO et informatiques dans les domaines de la robotique, de l’automobile, des appareils portables, de la vidéoconférence, de l’industrie, de la médecine, de la logistique, des villes intelligentes, de la sécurité, de la vente au détail, des succursales, des salles de serveurs et des applications de centres de données. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site web de Lantronix.

© 2023 Lantronix, Inc. Tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

