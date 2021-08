Lantronix achève l’acquisition du segment d’activité isolable d’électronique et logiciels de Communications Systems, Inc.

IRVINE, Californie, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix, Inc. (« Lantronix ») (NASDAQ : LTRX), fournisseur mondial de logiciels en tant que service (Saas), services de connectivité et d’ingénierie, et solutions matérielles intelligentes et clés en main pour l’Internet des objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), a annoncé aujourd’hui avoir finalisé son acquisition précédemment annoncée de Transition Networks et Net2Edge, comprenant la majorité du segment d’activité isolable d’électronique et logiciels de Communications Systems, Inc. (NASDAQ : JCS) (« CSI »).La transaction apportera une échelle immédiate à Lantronix, avec des revenus de la société combinée qui devraient totaliser plus de 100 millions de dollars par an. L’acquisition apportera des produits et des capacités de connectivité IdO complémentaires, y compris des produits de commutation, d’alimentation par Ethernet (PoE), des produits de conversion média et des adaptateurs.

Lantronix voit d’importantes synergies d’exploitation et de développement de produits au sein de la société combinée et s’attend à ce que d’importantes synergies au premier jour génèrent une désactualisation immédiate des revenus non conformes aux PCGR à la clôture, et la société prévoit en outre de réaliser 7 millions de dollars de synergies annuelles de taux d’exploitation au cours des 24 premiers mois. Lantronix publiera des directives pour son exercice 2022 lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2021, dont la date sera bientôt fixée.

La Silicon Valley Bank, la banque des sociétés les plus innovantes au monde et leurs investisseurs, ainsi que SVB Capital, ont fourni un financement d’acquisition.

O’Melveny & Myers LLP a occupé le poste de conseiller juridique chez Lantronix.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l’Internet des Objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), proposant des logiciels en tant que services (SaaS), des services de connectivité, des services d’ingénierie et des solutions d’ingénierie et des solutions matérielles intelligentes. Lantronix permet à ses clients de fournir des solutions d’informatique en périphérie pour l’IdO et d’OOBM (gestion hors bande) fiables et sécurisées, tout en raccourcissant les délais de mise sur le marché. Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement la création, la mise au point, le déploiement et la gestion de projets IdO, tout en garantissant la qualité, la fiabilité et la sécurité des matériels, logiciels et solutions.

Fort de trois décennies d’expérience éprouvée dans la création de solutions robustes pour les technologies IdO et l’OOBM, Lantronix est un innovateur qui permet à ses clients de construire de nouveaux modèles commerciaux, de tirer parti d’une plus grande efficacité et de réaliser les possibilités offertes par l’Internet des Objets. Les solutions de Lantronix sont déployées à l’intérieur de millions de machines équipant des datacenters, bureaux et sites distants pour le compte d’une large gamme de secteurs, parmi lesquels l’énergie, l’agriculture, la médecine, la sécurité, la fabrication, la distribution, le transport, le commerce de détail, la finance, l’environnement et les services publics.

Lantronix a son siège à Irvine, en Californie. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.lantronix.com .

Discussion sur les mesures financières non conformes aux PCGR

Lantronix estime que la présentation d’informations financières non conformes aux PCGR, en conjonction avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes, fournit des informations supplémentaires importantes à la direction et aux investisseurs concernant les tendances financières et commerciales liées à la situation financière et aux résultats d’exploitation de la société. La direction utilise les mesures non conformes aux PCGR susmentionnées pour surveiller et évaluer les résultats d’exploitation et les tendances en cours afin de mieux comprendre nos performances d’exploitation comparatives. Les mesures financières non conformes aux PCGR divulguées par la société ne doivent pas être considérées comme un substitut ou comme étant supérieures aux mesures financières calculées conformément aux PCGR, et les résultats financiers calculés conformément aux PCGR et les rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières calculées conformément aux PCGR doivent être soigneusement évalués. Il se peut que les mesures non conformes aux PCGR utilisées par la Société soient calculées différemment et qu’elles ne soient par conséquent pas comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres sociétés.

Les indications sur la croissance des bénéfices par action sont fournies uniquement sur une base non conforme aux PCGR en raison de la difficulté inhérente à prévoir le calendrier ou le montant de certains éléments qui ont été exclus des mesures prospectives non conformes aux PCGR, et un rapprochement avec les directives conformes aux PCGR comparables n’a pas été fourni parce que certains facteurs qui sont importants pour la capacité de Lantronix à estimer les éléments exclus ne sont ni accessibles ni évaluables sur une base prospective sans effort déraisonnable.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations qui ne sont pas strictement historiques constituent des énoncés prospectifs qui peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiés à l’aide de termes comme « s’attend à », « croit » ou « a l’intention de », « anticipe », « prévoit », « estime », « potentiel », « possible », ou « probable », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourront », « devraient », ou « pourraient » se réaliser. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres, des déclarations concernant les avantages attendus de l’acquisition de réseaux de Transition et de Net2Edge (la « Transaction »), y compris les synergies attendues dans la société combinée, pour Lantronix et ses actionnaires, le caractère croissant de la Transaction proposée et les résultats d’exploitation futurs prévus de la société fusionnée. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les prévisions, hypothèses et analyses actuelles de Lantronix et sa direction à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Cependant, la question de savoir si les résultats et développements réels seront conformes aux attentes est soumise à un certain nombre de risques et d’incertitudes importants, y compris, mais sans s’y limiter : la capacité de Lantronix à intégrer avec succès les activités acquises après la transaction et à en tirer des avantages anticipés ; les risques liés à tout passif imprévu des entreprises acquises ; l’inexactitude des estimations de réserve ou des hypothèses qui les sous-tendent ; la révision des estimations des réserves en raison de l’évolution des prix des produits de base ; toute perte de direction ou de personnel clé ; l’impact de la pandémie de COVID-19, y compris l’émergence de nouvelles souches plus contagieuses et/ou résistantes aux vaccins du virus et l’impact des efforts de vaccination, y compris l’efficacité et l’acceptation par le public des vaccins, sur les activités des entreprises combinées, les employés, les chaînes d’approvisionnement et de distribution et l’économie mondiale ; et tous les autres facteurs compris dans le rapport de Lantronix sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 30 juin 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 11 septembre 2020, y compris dans la section intitulée « Risk Factors » (Facteurs de risque) du point 1A de la première partie de ce rapport ; son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2021, déposé auprès de la SEC le 30 avril 2021, y compris dans la section intitulée « Risk Factors » (Facteurs de risque) du point 1A de la deuxième partie de ce rapport ; et dans les autres documents publics déposés par la société auprès de la SEC. En outre, les résultats réels peuvent différer en raison d’autres risques et incertitudes que la direction de Lantronix ignore ou ne considère pas actuellement comme importants pour les activités de la société. Pour ces raisons, les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations de nature prospective. Les énoncés prospectifs de Lantronix ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont formulés. Lantronix décline toute obligation de révision ou de mise à jour de tout énoncé prospectif public, sauf selon la loi ou les règles du marché boursier du Nasdaq Stock Market, LLC.

