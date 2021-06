La suite Sophi.io de The Globe and Mail remporte un Digiday Media Award

Digiday décerne le prix de la meilleure plateforme d’éditeurs à Sophi.io, une suite d’outils d’automatisation, d’optimisation et de prévision basés sur l’intelligence artificielle et développés par The Globe and Mail

TORONTO, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io, le moteur d’automatisation et de prévision basé sur l’intelligence artificielle de The Globe and Mail, a remporté le prix Digiday Media 2021 dans la catégorie « Meilleure plateforme d’éditeurs », un prix qui récompense la technologie la plus efficace pour aider les éditeurs à atteindre leurs objectifs.

« L’intelligence artificielle est une technologie essentielle pour aider les éditeurs à ajouter une valeur authentique aux articles, car elle permet de mesurer leur succès par des moyens autres que le nombre de pages consultées et la viralité. Par exemple, Sophi est en mesure de fournir des données sur l’impact de chaque article de The Globe and Mail sur la rétention des abonnés ainsi que leur acquisition, leur potentiel d’inscription et les retombées publicitaires. En outre, pour déployer efficacement l’apprentissage automatique, environ 10 % des effectifs de The Globe and Mail sont désormais des experts de la science et de l’ingénierie des données, recrutés pour développer Sophi et faire progresser davantage encore la stratégie », selon Digiday.

Ces prix récompensent les sociétés, les technologies et les campagnes qui se sont démarquées dans les médias au cours de l’année écoulée. « Cette année, la concurrence a été rude, et les programmes solides. L’innovation et les grandes idées ont élargi le terrain de jeu pour de nombreux gagnants, même au cours d’une année où les confinements ont limité les lieux et modes de travail (et de jeu) des uns et des autres », pour Digiday.

Phillip Crawley, éditeur et PDG de The Globe and Mail, a commenté ainsi cette récompense : « C’est un honneur d’avoir été choisi comme lauréat du Media Award de Digiday pour la Meilleure plateforme d’éditeurs. Nous ne sommes pas souvent face aux entreprises œuvrant dans les médias et le marketing, mais nos investissements dans Sophi ont été motivés par le fait que notre technologie peut directement stimuler la performance et la croissance économique des entreprises d’un large éventail de secteurs d’activité. »

Les autres finalistes de la catégorie « Meilleure plateforme d’éditeurs » étaient : Piano, Connatix, Insticator, Duration Media et Adapex LLC.

Sophi est un système d’intelligence artificielle qui aide les éditeurs à identifier leur contenu le plus précieux et à en tirer parti. Il possède de puissantes capacités prévisionnelles : en s’appuyant sur le traitement automatique du langage naturel, Sophi Dynamic Paywall, un moteur de péage de lecture numérique entièrement dynamique, personnalisé et en temps réel, analyse le contenu et le comportement de l’utilisateur afin de déterminer quand demander de l’argent ou une adresse e-mail à un lecteur, et quand le laisser tranquille.

Sophi Site Automation gère de manière autonome le contenu numérique pour trouver et promouvoir les articles les plus précieux. Il place 99 % de ce contenu sur toutes les pages numériques de The Globe and Mail, y compris sa page d’accueil et ses pages de section. Sophi connaît un tel succès qu’il est désormais également utilisé dans le cadre de la mise en page pour impression. Sophi est disponible pour les éditeurs du monde entier afin de permettre à leurs producteurs de contenu de se concentrer sur la création du meilleur contenu possible.

Début juin, Sophi a remporté les Global Media Awards 2021 de l’International News Media Association (INMA) dans les catégories « Meilleure solution de l’exposition en Amérique du Nord » et « Meilleure utilisation des données pour automatiser ou personnaliser ». Sophi a également remporté le Online Journalism Award (OJA) pour l’Innovation technique au service du journalisme numérique, remis par la Online News Association (ONA), ainsi que le World Digital Media Award et le North American Digital Media Award décernés par The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) dans la catégorie « Meilleure start-up de la presse numérique ».

À propos de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) est une suite d’outils d’optimisation et de prévision basés sur l’IA qui aide les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Les solutions de Sophi vont de Sophi Site Automation et Sophi for Paywalls à Sophi Analytics, un système d’aide à la décision pour les éditeurs de contenu. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour toute entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume.