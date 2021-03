La solution Synchronoss Personal Cloud est sélectionnée pour une intégration dans l’offre de protection des appareils grand public d’Allstate Protection Plans

La capacité à protéger à la fois les appareils et le contenu favorise la fidélité des clients et renforce les relations avec ces derniers

BRIDGEWATER, New Jersey, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de solutions numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd’hui que Allstate Protection Plans avait choisi la solution Synchronoss Personal Cloud pour une intégration dans certaines offres de plans de protection des appareils. L’ajout de cloud personnel donnera aux clients internationaux la possibilité de sauvegarder et de gérer leurs précieux actifs numériques (contacts, photos, vidéos, musiques, documents, messages et plus encore) depuis n’importe quel appareil Android ou iOS protégé.

Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss, a déclaré qu’il était ravi que les deux entreprises collaborent. « Les appareils mobiles servent de lieux de dépôt pour nos données personnelles et documents les plus importants, et avoir la capacité de sauvegarder et de sécuriser ce contenu facilement et en toute sécurité est de plus en plus important pour nos clients », a-t-il déclaré. « Nous sommes impatients de collaborer avec Allstate Protection Plans pour l’aider à tirer parti de tout ce que la solution Synchronoss Personal Cloud peut apporter, y compris la flexibilité d’ajouter rapidement d’autres services à valeur ajoutée. »

En plus de sauvegarder automatiquement le contenu en fonction des préférences des abonnés, le cloud personnel Synchronoss offre aux clients du plan de protection des appareils plusieurs façons d’organiser et d’interagir facilement avec leur contenu, notamment :

Des flashbacks, temps forts et diaporamas instantanés qui présentent du contenu dans des formats convaincants et engageants

Des fonctions de modification et de partage de photos qui permettent aux utilisateurs d’améliorer et de partager des souvenirs avec leurs amis et leur famille

Les Allstate Protection Plans sont achetés par les clients via une large gamme de canaux, y compris les principaux détaillants, les opérateurs mondiaux et directement auprès de la société.

Karl Wiley, président-directeur général d’Allstate Protections Plans, a déclaré que l’ajout de cloud personnel à ses offres de protection des appareils donne à la société la capacité de protéger l’ensemble de la relation client, des appareils au contenu, et contribuera à accroître la satisfaction des clients et à renforcer la fidélité à la marque. « En tant que l’un des principaux protecteurs de téléphones portables, ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques grand public, nous comprenons le rôle essentiel que ces appareils jouent dans notre vie quotidienne. En ajoutant les capacités riches en fonctionnalités du Synchronoss Personal Cloud à certaines offres de protection personnelle, nous sommes désormais en mesure de protéger l’écosystème mobile total d’un client. Cette capacité améliorée signifie une relation plus complète avec nos clients », a-t-il déclaré.

Les solutions de cloud personnel de Synchronoss ont été adoptées par les opérateurs mobiles et d’autres sociétés à travers le monde pour offrir un haut niveau de valeur à leurs clients et générer de nouveaux revenus. Pour en savoir plus sur les solutions cloud de Synchronoss, consultez la page synchronoss.com/solutions/ cloud.

À propos de Synchronoss

Synchronoss transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des solutions numériques, de cloud, de messagerie et numériques, prenant en charge plusieurs centaines de millions d’abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

À propos d’Allstate Protection Plans

Allstate Protection Plans, desservie par SquareTrade, une société Allstate, est un fournisseur de plans de protection hautement réputé, auquel des millions de clients font confiance pour son service rapide et efficace. Les offres Allstate Protection Plans sont disponibles pour les appareils mobiles, les appareils électroniques, les appareils électroménagers, les meubles et autres produits grand public auprès des principaux détaillants et opérateurs du monde entier.

