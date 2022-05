La solution de minage de cryptomonnaies simple est arrivée

DUAL PREMIUM

HELSINKI, Finlande, 06 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Dual Miners ( www.dualminers.com/ ) a franchi la barre des 45 millions de dollars de commandes et de pré-ventes. Les plateformes de minage récemment lancées par Dual Miners ont dépassé ce que nous avons actuellement sur le marché des cryptomonnaies. La raison n’est pas étrange : avec cette innovation, la société a rendu le minage distinct et simple. Ce qui le rend encore plus facile est le manuel d’installation fourni avec la machine. Il n’est pas nécessaire d’être un vétéran des technologies pour comprendre comment elle fonctionne.

Grâce aux avancées de la technologie de puce ASIC, Dual Miners Ltd a développé trois solutions qui sont pré-configurées pour une facilité d’utilisation et la promesse d’un retour sur investissement en seulement un mois. La société, qui est dirigée par les spécialistes les plus expérimentés du secteur du minage de cryptomonnaies, est basée au Royaume-Uni.

D’après une déclaration officielle, les offres actuelles de la société incluent DualPro, DualPro Max et la plus récente plateforme DualPremium, toutes conçues pour soutenir des opérations lucratives sur la blockchain de choix.

Fondée à Londres, Dual Miners est une société de conception et fabrication de puces qui possède des bureaux en Finlande, en Corée du Sud et en Australie, en plus de son siège au Royaume-Uni. Elle compte plusieurs équipes ayant des connaissances approfondies sur une variété de sujets, notamment la technologie de blockchain et la conception technologique, parmi d’autres.

Les consommateurs peuvent acheter des unités de traitement graphique auprès de la société, qui fournit également des services de développement de portefeuilles de crytomonnaies. La société possède des bureaux sur trois continents différents. Le fait que Dual Miners a accumulé une expérience considérable sur le marché lui a permis de se bâtir une solide réputation dans le secteur de la blockchain.

Par conséquent, Dual Miners prendra en charge les coûts d’envoi ainsi que les frais d’importation, permettant aux consommateurs de ne pas dépenser plus que le prix du gadget mais en recevant tout le nécessaire pour se lancer sans encourir de dépenses supplémentaires.

À propos de Dual Miners

Dual Miners a été fondée en 2015 dans le but de développer et commercialiser les premiers doubles mineurs de cryptomonnaies de premier plan qui utilisent la technologie SHA-256 ou Scrypt. La société affirme être la premier entreprise au monde de double minage. Avec la plateforme DualPro, nous avons décidé de fournir plus de puissance à un coût inférieur à celui qui était auparavant disponible dans le secteur. Dual Miners a son siège social à Londres, au Royaume-Uni, et possède des bureaux dans plusieurs autres villes à travers le monde, y compris aux États-Unis. Pour en savoir plus sur la société et ses produits, veuillez consulter son site Internet à l’adresse www.dualminers.com.

