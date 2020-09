La municipalité d’Abu Dhabi choisi Huawei pour la construction de son Centre de récupération de données en cas de catastrophe

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ — La municipalité d’Abu Dhabi opte pour un partenariat avec Huawei, une société qui possède la majorité des données du marché de centre de données modulaire mondial, pour la construction d’un Centre de récupération de données en cas de sinistre à la pointe TIER-IV.

Conditions de stockage de données durables

« La mer à la gauche, le désert à la droite » – une parfaite description de l’unique environnement naturel d’Abu Dhabi. Avec des millions de visiteurs chaque année, Abu Dhabi est souvent, de façon quelque peu poétique, décrit comme la perle brillante qui scintille sur la côte sud du golfe Persique.

« Soutenir le bonheur de la communauté par la fourniture d’une croissance urbaine durable et de services municipaux » est la vision déclarée de la municipalité d’Abu Dhabi. À l’ère de la transformation numérique rapide, les centres de données municipaux sont essentiels, car ils fournissent non seulement les services des bureaux gouvernementaux, mais aussi la gestion des informations des résidents et les services municipaux. Plus précisément, les centres de données sont indispensables à la vie de la communauté.

Cependant, l’installation du centre de données de la municipalité d’Abu Dhabi n’a pas pu satisfaire les besoins de développement futurs, étant donné l’afflux d’un grand nombre de nouveaux services et l’augmentation massive du volume de données. L’amélioration de la fiabilité des données, la sécurité et la durabilité des centres de données sont devenues une priorité pour la municipalité.

La possibilité de construction du meilleur centre de récupération de données après sinistre avec Huawei

Huawei FusionModule2000 était le premier centre de données à obtenir la certification Uptime TIER-Ready IV. Les ingénieurs en construction locaux n’ont eu qu’à effectuer une simple installation sur place, car ce centre de données modulaire est préfabriqué en usine, et il a été rapidement mis en ligne et prêt à l’emploi.

En effet, FusionModule2000 adopte une conception entièrement modulaire qui soutient le développement durable des services municipaux, avec une extension flexible de la capacité d’une gamme de sous-systèmes, l’alimentation électrique au refroidissement et armoires informatiques.

Le 6 mai 2020, le Uptime Insight a officiellement attribué la certification de conception Uptime TIER- IV au centre de données municipal de récupération après sinistre d’Abu Dhabi. Abu Dhabi, la brillante perle de la côte sud du golfe Persique, peut désormais faire confiance à la sécurité de son stockage de données municipales ultra-fiable.

Quelles sont les perspectives ?

Ahamd Abdulsamad Alhammadi – Directeur par intérim du département de planification technique de la municipalité d’Abu Dhabi, a déclaré : « Notre parcours de numérisation avec Huawei a transformé nos opérations, en renforçant la résilience et la commodité dans toute la municipalité. Le centre de données de récupération après sinistre TIER IV, construit conjointement avec Huawei, possède pleinement les solutions les plus avancées de l’industrie et un service à la clientèle impeccable. Nous sommes guidés dans notre numérisation par la vision des dirigeants des Émirats Arabes Unis qui consiste à l’amélioration des vies des personnes de notre communauté grâce à la technologie. Huawei est notre partenaire de choix et nous nous réjouissons d’une future coopération avec eux ».

A propos de Huawei

Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et des communications (TIC) et d’appareils intelligents. Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés – réseaux de télécommunications, informatique, appareils intelligents et services en cloud – nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté.

Le portefeuille de produits, solutions et services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et fiable. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l’écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en nous efforçant de rendre les gens indépendants, d’enrichir la vie dans les foyers et d’inspirer l’innovation dans les organisations de toutes formes et de toutes tailles.

Chez Huawei, l’innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée qui appartient entièrement à ses employés.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter notre site Web www.huawei.com .