La Fondation Conrad N. Hilton s’engage à faire don de 1,2 million de dollars au partenariat mondial des Nations unies Assainissement et eau pour tous (SWA)

GENÈVE, 12 décembre 2022/PRNewswire/ — La Fondation Conrad N. Hilton est le dernier donateur en date du partenariat mondial des Nations unies Assainissement et eau pour tous (SWA) ; elle s’est engagée à faire don de 1,2 million de dollars pour soutenir les projets d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène jusqu’en 2024.

La Fondation Hilton rejoint les autres donateurs de SWA, parmi lesquels figurent des gouvernements et des fondations de premier plan comme la Fondation Bill et Melinda Gates.

« L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un élément essentiel à la prospérité et au développement, a déclaré Nabil Chemaly, chargé de programme principal de l’initiative Safe Water à la Fondation Hilton. Nous sommes ravis de nous associer au SWA pour aider à atteindre l’objectif fixé par notre initiative Safe Water, qui consiste à garantir l’accès à une eau fiable, abordable et gérée en toute sécurité à un million de personnes vivant dans des foyers à faibles revenus, des établissements de santé et des écoles d’Afrique subsaharienne d’ici la fin de 2025. »

Les priorités clés de la Fondation Hilton comprennent l’accélération de l’accès à des services d’eau gérés en toute sécurité, conformément à l’Objectif de développement durable 6 en Éthiopie, au Ghana et en Ouganda.

Le SWA fournira à ces pays une assistance dédiée pour renforcer les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène malgré les impacts climatiques et pour intégrer ces efforts dans les Plans nationaux d’adaptation.

En outre, le SWA aidera à identifier les obstacles financiers et à surveiller les affectations budgétaires nationales.

« La Fondation Hilton est un grand défenseur des droits de l’homme à l’accès l’eau et à l’assainissement en Afrique et dans le monde, a déclaré Catarina de Albuquerque, PDG du SWA. Nous sommes ravis qu’ils soutiennent le partenariat et impatients de célébrer l’impact que nous aurons ensemble. »

À PROPOS DE LA FONDATION CONRAD N. HILTON

Créée en 1944, la Fondation Conrad N. Hilton fournit des fonds à des organismes sans but lucratif qui travaillent à améliorer la vie des personnes qui vivent dans la pauvreté et défavorisées du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hiltonfoundation.org .

À PROPOS DU PARTENARIAT ASSAINISSEMENT ET EAU POUR TOUS (SWA)

Assainissement et eau pour tous (SWA) est un partenariat mis en place par les Nations unies visant à atteindre un objectif commun : l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour tous. Nos partenaires comprennent des gouvernements, des fournisseurs, des organismes de réglementation, des donateurs, des institutions financières, des agences des Nations unies, des organisations de la société civile et de la recherche, et le secteur privé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sanitationandwaterforall. org .

