La Clinique d’Oncologie 16 Novembre devient le premier site en Afrique à déployer le système de thérapie Ethos de Varian pour le traitement adaptatif du cancer

Le système innovant de Varian intègre l’intelligence artificielle pour administrer efficacement des traitements personnalisés qui s’adaptent aux changements de l’anatomie du patient

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, 10 juin 2022 /PRNewswire/ — Faisant progresser le traitement des patients atteints de cancer au Maroc, la Clinique d’Oncologie 16 Novembre a acquis et installé le système de thérapie Ethos™ – le premier de ce type en Afrique – de Varian, une société du groupe Siemens Healthineers. La thérapie Ethos, qui est uniquement fondée sur l’intelligence artificielle (IA), fournit aux patients atteints de cancer un traitement de radiothérapie personnalisé et adaptatif dans un créneau horaire typique de 15 à 30 minutes.

La thérapie adaptative personnalise le traitement du patient en fonction des changements tumoraux et anatomiques qui se produisent sur plusieurs semaines de traitement. L’objectif est de mieux cibler la tumeur, de réduire les doses reçues par les tissus sains et d’améliorer les résultats globaux.

« Nous sommes fiers d’être le premier centre de cancérologie en Afrique à proposer la thérapie Ethos », a déclaré le Dr Mounir Bachouchi, oncologue médical et directeur général de la Clinique d’Oncologie 16 Novembre. « La thérapie adaptative présente de très nombreux avantages tant pour le patient que pour le clinicien, et le système Ethos de Varian est à la pointe de cette technologie, permettant à notre équipe clinique d’adapter chaque traitement aux changements de l’anatomie d’un patient au jour le jour, améliorant potentiellement les résultats globaux. »

« Chaque patient mérite d’avoir accès aux soins anticancéreux les meilleurs et les plus personnalisés », a déclaré José-Manuel Valentim, directeur des opérations en Afrique chez Varian. « La Clinique d’Oncologie 16 Novembre est un centre de cancérologie très avant-gardiste qui s’attache à offrir des soins de pointe contre le cancer avec les technologies les plus avancées disponibles. »

En fournissant une vue actualisée de l’anatomie du patient – et en permettant d’utiliser ces informations pour adapter le traitement, la thérapie Ethos donne aux cliniciens la confiance nécessaire pour prendre des décisions de traitement plus éclairées. La solution s’appuie sur la toute dernière technologie d’administration des traitements de Varian et permet une imagerie et une administration des traitements rapides sans compromettre la qualité.

« La thérapie adaptative est l’avenir de la radiothérapie personnalisée, et nous sommes ravis que ce centre joue un rôle de premier plan en proposant Ethos aux patients marocains atteints de cancer », a ajouté M. Valentim. « C’est un grand tournant pour les soins contre le cancer en Afrique du Nord. »

À propos de Clinique d’Oncologie 16 Novembre

La Clinique d’Oncologie 16 Novembre a été créée à Rabat, au Maroc, afin d’offrir une prise en charge multidisciplinaire intégrée et complète des patients atteints de cancer, allant du dépistage aux traitements les plus innovants, avec un soutien total au patient et des soins d’accompagnement. Elle offre des soins personnalisés, mettant l’accent sur une approche humaine de l’oncologie, où les relations étroites entre les patients et les professionnels de la santé sont une composante essentielle des soins.

À propos de Varian

Chez Varian, une entreprise de Siemens Healthineers, nous envisageons un monde sans peur du cancer. Depuis plus de 70 ans, nous développons, construisons et fournissons des technologies et des solutions innovantes pour le traitement du cancer à nos partenaires cliniques du monde entier, afin de les aider à traiter des millions de patients chaque année. Grâce à une approche intelligente des soins contre le cancer, nous exploitons des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse des données pour améliorer le traitement du cancer et élargir l’accès aux soins. Nos 11 000 employés, répartis sur 70 sites, placent le patient et nos partenaires cliniques au centre de leur réflexion, ce qui nous permet de remporter de nouvelles victoires dans le domaine des soins contre le cancer. Parce que, pour les patients atteints de cancer partout dans le monde, leur combat est le nôtre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.varian.com et suivez @VarianMedSys on Twitter.

Contact pour les médias

Meryl Ginsberg

Communications d’entreprise

publicrelations@varian.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1835830/The_Clinique_d_ Oncologie_16_Novembre_ clinical_team_with_Varian_ Ethos_therapy_system.jpg