King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Busca Autossuficiência com Radiofármacos no Reino

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Nas últimas quatro décadas o Cyclotron and Radiopharmaceuticals Department do King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) busca abordar as necessidades de radiofármacos dos centros médicos locais e regionais usados no diagnóstico e tratamento de várias doenças específicas.

Desde a sua criação, o departamento produziu mais de 25 tipos de radiofármacos com uma capacidade de produção superior a 600.000 preparações radiofarmacêuticas. O departamento continua a fornecer seus produtos para mais de 50 centros médicos sauditas especializados, com o objetivo de alcançar a autossuficiência no campo de radiofármacos no Reino da Arábia Saudita.

Durante a Global Health Exhibition que teve início ontem na capital em Riade, onde o KFSH&RC tem participação como parceiro estratégico de saúde, o hospital destaca o papel pioneiro do departamento na medicina nuclear. Isso inclui o aprimoramento da capacidade dos provedores de cuidados de saúde nas áreas de pesquisa e educação, bem como garantir a qualidade na produção e distribuição de radiofármacos para hospitais em todo o Reino e além.

O Cyclotron and Radiopharmaceuticals Department tem por objetivo tornar-se um centro de diagnóstico e imagiologia molecular e o local principal para geradores de Tecnécio-99m (Tc-99m) do Reino. Ele conduz pesquisas para desenvolvimento de radiofármacos de alta qualidade para o KFSH&RC e outros hospitais em todo o Reino, para atender a todas as necessidades de saúde dos pacientes. O departamento adere a padrões de alta qualidade de controle e garantia de qualidade automatizados, buscando o avanço da tecnologia de ciclotron, fabricação precisa de radiofármacos e desenvolvimento de radiofármacos usados em tomografia por emissão de pósitrons/tomografia computadorizada (PET/CT).

O departamento enfatiza significativamente a qualidade, com uma unidade integrada de controle e gestão da qualidade do produto, materiais de fabricação que seguem as Boas Práticas de Fabricação (BPF), as normas da Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (SFDA) e as normas internacionais do sistema de gestão da qualidade ISO 9001. Todos os processos operacionais são submetidos a um rigoroso monitoramento para a avaliação periódica dos materiais, garantindo sua adequação contínua. Essa abordagem levou a uma notável taxa de satisfação do cliente superior a 95%.

O KFSH&RC é reconhecido mundialmente por seus serviços de saúde especializados e é líder em inovação, pesquisa médica avançada e educação médica. A instituição também trabalha no desenvolvimento tecnologias médicas e aprimoramento dos padrões de cuidados de saúde em todo o mundo em parceria com as principais instituições locais, regionais e internacionais, para oferecer um serviço de classe mundial nos campos clínico, de pesquisa e educacional.

