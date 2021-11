Kikitrade annonce une coentreprise avec Oxford Frontier pour lancer une plateforme de trading d’actifs numériques ciblant les marchés du Moyen-Orient

Kikitrade, la plateforme d’investissement social en crypto-monnaies, a annoncé la création d’une coentreprise avec Oxford Frontier, spécialiste des marchés émergents basé au Royaume-Uni, pour lancer une plateforme de négociation d’actifs numériques ciblant les marchés du Moyen-Orient.

HONG KONG, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ — Kikitrade a levé un total de $12M en 2021 pour accélérer sa croissance sur les marchés APAC, soutenu par des investisseurs comme le milliardaire britannique des fonds spéculatifs Alan Howard, Dragonfly Capital et la licorne de jeux blockchain Animoca Brands. Elle progresse dans le but de populariser l’adoption des actifs numériques parmi les gens ordinaires, en particulier la génération Z, les milléniaux et les non professionnels de la finance.

Sous l’impulsion des Émirats arabes unis et de Bahreïn, la région du Moyen-Orient développe des régimes réglementaires de plus en plus favorables aux actifs numériques afin d’attirer les talents et les entreprises technologiques. Avec le développement rapide du Metaverse et une acceptation plus large, les actifs basés sur la blockchain deviendront un moteur important de la prochaine vague de technologie financière.

Kikitrade vise à fournir une plateforme d’investissement en crypto-monnaies et à créer une communauté dans une application « interactive et éducative » en intégrant des éléments sociaux et de jeu à la plateforme. Tandis que Kikitrade se concentrera sur le produit et le développement technique pour les investisseurs de détail dans les pays, Oxford Frontier obtiendra des licences locales et localisera la plateforme grâce à ses solides connaissances et son réseau au Moyen-Orient, et à son expertise dans les domaines du commerce en ligne, des marchés de capitaux et de la blockchain. Kikitrade et Oxford Frontier vont créer de profondes synergies après la création de la coentreprise.

Muhammad Ali Khwaja, le PDG d’Oxford Frontier, a déclaré : « Nous sommes encouragés par les initiatives réglementaires au Moyen-Orient et nous pensons que Kikitrade serait la plateforme idéale, en particulier pour les investisseurs qui sont nouveaux dans les actifs numériques, notamment la génération Z. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Kikitrade. Nous allons chercher à embaucher une équipe technologique et commerciale pour accélérer son expansion sur le marché. »

Allen Ng, cofondateur de Kikitrade, a déclaré : « Le Moyen-Orient est devenu qui fournit une liste exceptionnelle de clients avec un environnement réglementaire amical pour les actifs numériques. Kikitrade va étendre son expertise en matière de développement de produits et de techniques pour prendre pied sur les marchés du Moyen-Orient. Nous sommes ravis de rejoindre dans cette entreprise Oxford Frontier qui a une connaissance approfondie des entreprises fintech et des marchés du Moyen-Orient. »

À propos de Kikitrade

Kikitrade est une plateforme d’investissement social qui permet aux débutants d’acheter et de gérer des actifs numériques en toute simplicité, avec un montant minimum d’investissement de seulement US$1. L’entreprise a été incubée par Everest Ventures Group (EVG) en 2020, un groupe spécialisé dans les actifs numériques qui a participé à de nombreux projets blockchain de renom. Kikitrade s’efforce d’être la passerelle la plus sûre et la plus conviviale pour les milléniaux et les primo-investisseurs pour commencer leurs investissements en crypto.