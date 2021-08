JW Player Nomeia Veterano de Vídeo Digital David LaPalomento para Diretor de Tecnologia

A profunda experiência de David em tecnologia de vídeo digital irá ajudar a ampliar a equipe de engenharia e o desenvolvimento de produtos da JW Player para atender à crescente Economia de Vídeo Digital

NEW YORK, Aug. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A JW Player, principal plataforma de software de vídeo e insights de dados, anunciou hoje a nomeação de David LaPalomento para Diretor de Tecnologia, em caráter imediato. Essa contratação estratégica irá acelerar a inovação de produtos da JW Player para atender às necessidades de uma Economia de Vídeo Digital em rápido crescimento, e utilizando a recente infusão de US$100 milhões com o financiamento da Série E da LLR Partners.

“David provou ser um líder visionário no desenvolvimento e no dimensionamento de produtos inovadores de entrega de vídeo”, disse Dave Otten, CEO e cofundador da JW Player. “Não tenho dúvidas de que a experiência dele irá fortalecer a nossa posição de líder na inovação da indústria de vídeo digital. Com a liderança dele, poderemos ampliar nossas equipes de engenharia e lançar novos produtos no mercado que capacitem ainda mais os clientes com independência e controle na Economia de Vídeo Digital. Não poderíamos estar mais entusiasmados em tê-lo na nossa equipe.”

Durante seu mandato de uma década na Brightcove, David desenvolveu uma equipe de engenharia de categoria mundial para modernizar sua plataforma de entrega de vídeo. Ele liderou a revisão da arquitetura do data center legado da empresa, substituindo-o por uma arquitetura escalável, nativa da nuvem, e a migração de milhares de clientes para a nova plataforma. Sua liderança ajudou a triplicar a receita, lançar novos produtos e integrar aquisições para abordar novos segmentos de mercado. Sua experiência será inestimável para a ampliação da JW Player para atender ao crescimento explosivo da demanda por vídeos digitais que vem ocorrendo desde o início da pandemia.

“Estou muito contente em dar início ao próximo capítulo da minha carreira na JW Player”, disse David. “Chegamos a um ponto de inflexão em que todas as empresas com presença digital agora dependem de vídeo para engajar seu público e monetizar sua oferta. A JW Player criou a plataforma mais abrangente para o sucesso neste ecossistema de vídeo digital, com insights incomparáveis de consumo e dados contextuais, recursos de monetização, engajamento de ponta e experiências de vídeo de categoria mundial em qualquer tela. Estou pronto para ampliar esta plataforma para viabilizar novas inovações para o mercado.”

De acordo com os dados da JW Player de mais de 12.000 editoras e emissoras, o consumo de vídeo continuou a aumentar após a pandemia, aumentando quase 50% a partir de 2020 e 28,6% a partir de janeiro de 2021. A crescente demanda exigiu que as organizações de todos os tipos, incluindo de fitness, e-commerce, esportes e e-learning, desenvolvessem uma estratégia de vídeo robusta para o engajamento do público na tela da sua escolha: web, mobile ou TV conectada.

A plataforma de vídeo orientada por API da JW Player agora capacita centenas de milhares de clientes a controlar e operar independentemente seus aplicativos de vídeo móveis, OTT e Web em todo o mundo. Devemos ressaltar que a JW Player oferece insights exclusivos orientados a dados que capacitam os clientes a crescer, envolver e monetizar seus públicos de forma mais eficaz. Somente no último ano, a transmissão de vídeo da empresa aumentou quase 200%, enquanto a transmissão ao vivo aumentou mais de 400%.

