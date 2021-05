JW Player Adquire VUALTO para Fortalecer Sua Plataforma de Vídeo Abrangente para o Sucesso na Economia de Vídeo Digital

A fusão combina ofertas de vídeo complementares para capacitar emissoras estabelecidas e emergentes com independência e controle, já que o vídeo digital se tornou essencial para todas as organizações.

NOVA YORK e PLYMOUTH, Reino Unido e AMSTERDÃ, Holanda, May 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O JW Player , principal plataforma de software de vídeo e insights de dados, anunciou hoje que está adquirindo a VUALTO , principal provedora de soluções de streaming de vídeo ao vivo e sob demanda e Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM). A aquisição amplia a oferta já robusta do JW Player para emissoras globais e acelera ainda mais sua visão de capacitar os clientes com independência e controle na economia de vídeo digital de hoje, oferecendo tecnologia de vídeo escalável e fácil de usar.

Esta aquisição acontece na ocasião em que o consumo de vídeo digital continua seu impulso para o mainstream. O vídeo agora compreende mais de 80% de todo o tráfego na internet e, de acordo com os dados do JW Player, as pessoas estão consumindo mais de duas horas de vídeo digital por dia, um aumento de 40% desde o início de 2020. Por isso, uma estratégia de vídeo digital passou a ser um “must have” não só para emissoras e empresas de mídia, mas também para organizações de todos os tipos, incluindo para clientes da JW Player em fitness (aplicativo Centr), e-commerce (Tag Heuer), esportes (Miami Heat) e e-learning (GoNoodle), entre outros. Esses novos participantes têm uma gama diversificada de necessidades e exigem uma plataforma de vídeo escalável e flexível que lhes permita se conectar e se envolver com seu público nas telas escolhidas. Devido a essa dinâmica, o mercado endereçável crescerá de US $ 14 bilhões hoje para US $ 50 bilhões até 2027, uma Taxa de Investimento Anual Composta (CAGR) de 20%.

“Nos últimos dois anos, o vídeo digital passou a ser onipresente. Estamos vivendo na Economia de Vídeo Digital e, como uma empresa de plataforma que capacita nossos clientes com independência e controle, o JW Player está excepcionalmente posicionado para ter sucesso neste ambiente”, disse Dave Otten, CEO e cofundador do JW Player. “A união de forças com a VUALTO solidifica ainda mais a nossa posição. Sua pilha de tecnologia de categoria internacional expande a nossa plataforma para incluir serviços de transmissão e proteção de conteúdo ao vivo que são essenciais para os clientes de hoje. Não poderíamos estar mais entusiasmados com esta parceria e estamos preparados para inovar em conjunto com a equipe altamente talentosa da VUALTO.”

A plataforma do JW Player combina entrega de vídeo altamente escalável com insights de dados de 2,7 bilhões de dispositivos mensais exclusivos para ajudar seus clientes a atingir seus objetivos de negócios por meio de vídeo. A VUALTO complementa a oferta do JW Player com serviços ao vivo de streaming e DRM líderes de mercado para emissoras. O resultado é uma única plataforma para entrega de vídeo ao vivo e sob demanda de alta qualidade em plataformas móveis, web e OTT; entrega segura de conteúdo; e insights exclusivos, inteligência e recursos de monetização para ajudar os clientes a aumentar sua receita.

Camilla Young, CEO e cofundadora da VUALTO, disse: “Esta é uma enorme oportunidade de crescimento para nós como empresa, bem como para a nossa equipe. Nossa parceria bem-sucedida com o JW Player no ano passado proporcionou às nossas equipes oportunidade de mercado de sucesso em circunstâncias do mundo real. Através disso, nossas equipes já desenvolveram a união natural das nossas culturas, e isso resultou em uma confiança incrível de que juntos seremos extremamente bem-sucedidos. À medida que avançamos neste novo capítulo, nosso compromisso com nossos clientes existentes de transmissão e o nosso serviço DRM permanecem, e continuaremos a fornecer o mesmo alto nível de suporte e serviço que nossos clientes esperam da VUALTO.”

A VUALTO ampliará a base de clientes do JW Player com clientes proeminentes no mercado europeu e de outros lugares, incluindo ITV, o canal de TV comercial mais popular do Reino Unido, a emissora pública nacional francesa France TV e o Parlamento Europeu. Essas emissoras se unem a mais de 12.000 empresas de mídia que já usam a plataforma JW Player, incluindo emissoras como FOX, BBC, CNBC, EuroSport e VICE.

Sobre o JW Player

O JW Player é a principal plataforma de software de vídeo e insights de dados que oferece aos clientes independência e controle na economia de vídeo digital de hoje. Criada em 2008 como um player de vídeo de código aberto extremamente popular, a plataforma tecnológica do JW Player agora alimenta vídeo digital de centenas de milhares de empresas, incluindo metade dos 50 principais sites da comScore nos EUA, principais emissoras em toda a EMEA, APAC e América Latina. Todos os meses, 1 bilhão de espectadores, ou um terço de todas as pessoas na Internet, consomem vídeo na tecnologia do JW Player em 2,7 bilhões de dispositivos, criando um gráfico de dados contextuais e de consumo incomparável e potente que ajuda os clientes a aumentar o público e gerar vídeo incremental a partir do vídeo digital. A empresa está localizada em Nova York e tem escritórios em Londres e Eindhoven. Visite http://www.jwplayer.com .

Sobre a VUALTO

A VUALTO é especialista em Entrega e Orquestração de Vídeo com base na nuvem, desenvolvendo soluções de streaming em escala global. Com três produtos, a ferramenta de orquestração de vídeo VUALTO CONTROL HUB (VCH), a ferramenta CLIP2VU live & VOD video clipping & syndication, e a VUDRM Digital Rights Management, a VUALTO oferece uma solução de entrega de vídeo adaptável, escalável e inteligente, levando seu conteúdo desde a câmera até os usuários escolhidos, em vários dispositivos. Trabalhando globalmente, a VUALTO desenvolve soluções de vídeo para uma série de indústrias que incluem: Transmissoras, Esportes, Governos, Mídia e Entretenimento, Prestadores de Serviços OTT, e Telecomunicações e Operadores. Para mais informação, visite www.VUALTO.com . Contato: [email protected]

