JOURNÉE MONDIALE DES MTN 2022 : 100 MONUMENTS DANS LE MONDE ENTIER S’ILLUMINENT ENSEMBLE POUR SENSIBILISER AUX MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ — À

l’occasion de la troisième Journée mondiale des maladies tropicales négligées (MTN), qui a eu lieu le 30 janvier 2022, 100 monuments dans 32 pays se sont illuminés à l’unisson, dont le clocher The Bell Tower à Perth, la tour de Tokyo, la Grande Muraille de Chine, la gare de New Delhi, le pont Cheikh Zayed à Abou Dhabi, l’Expo 2020 de Dubaï, le Kenyatta International Convention Centre, le Colisée de Rome, le Jet d’eau de Genève, les chutes Niagara, la Tour CN, la bibliothèque présidentielle Jimmy Carter et le Christ rédempteur de Rio de Janeiro.

Un accent particulier a été mis sur les monuments importants des pays endémiques, notamment le Bangladesh, le Brésil, le Burundi, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Ghana, l’Inde, le Kenya, le Libéria, le Mexique, le Niger, le Nigeria, les Philippines, le Rwanda, le Soudan du Sud et le Soudan. Annoncées initialement à Abou Dhabi en 2019, les 100 illuminations visent à mettre en lumière les MTN, car la Journée mondiale des MTN soutient l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’éradiquer au moins une MTN dans 100 pays endémiques d’ici 2030.

La Journée mondiale des MTN est un mouvement international qui vise à galvaniser la communauté mondiale de la santé et à faire participer le public à l’effort urgent d’éradication des MTN. Cette année, Unis pour combattre les MTN a profité de la Journée pour lancer le mouvement 100 % Engagé, dont le but est d’obtenir des engagements politiques et financiers soutenant la Déclaration de Kigali sur les MTN.

Thoko Pooley, directeur exécutif d’Unis pour combattre les MTN, a déclaré : « Aujourd’hui, en nous appuyant sur le succès de la Déclaration de Londres sur les MTN et en reconnaissant l’évolution du paysage mondial, nous utilisons la Journée mondiale des MTN 2022 comme catalyseur d’action. Nous lançons la campagne 100 % Engagé, un mouvement mondial visant à obtenir des ressources accrues pour les maladies tropicales négligées, et essentiel pour faciliter le leadership et la responsabilité politique des programmes de MTN dans les pays affectés, par l’aval et la signature de la nouvelle Déclaration de Kigali sur les MTN. »

Grâce aux efforts diplomatiques dirigés par les Émirats arabes unis pour obtenir la reconnaissance officielle de cette journée auprès de plusieurs États membres de l’OMS, cette dernière a officiellement reconnu la Journée mondiale des MTN en mai 2021. La Cour du prince héritier d’Abou Dhabi continue de jouer un rôle de premier plan dans l’établissement de partenariats et le soutien de la Journée mondiale des MTN, par l’entremise de l’initiative Reaching the Last Mile (RLM), un portefeuille de programmes de santé mondiaux axés sur l’accélération des progrès vers l’élimination de la maladie, motivés par l’engagement personnel de Son Altesse le cheikh Mohammed bin Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi.

Nassar Al Moubarak, directeur principal de la Cour du prince héritier d’Abou Dhabi, a affirmé : « La Journée mondiale des MTN joue un important rôle catalyseur pour transformer la sensibilisation en action – il est non seulement primordial que le public en sache davantage sur ces maladies, mais aussi que les donateurs, les pays endémiques et les autres parties prenantes collaborent pour éradiquer les MTN dans les pays touchés. Au cours des dernières décennies, des progrès incroyables ont été réalisés pour faire disparaître les MTN; pourtant, une personne sur cinq dans les communautés les plus vulnérables du monde entier souffre toujours d’une de ces maladies pouvant être évitées et soignées. Nous sommes heureux de constater que la Journée offre une plateforme pour accroître la sensibilisation grâce à la nouvelle campagne 100 % Engagé et à des efforts comme les illuminations. Nous espérons que ce mouvement continuera de prendre de l’ampleur et de susciter de nouveaux partenariats et engagements nécessaires pour éliminer les MTN pour de bon. »

Les MTN sont un groupe de maladies transmissibles qui peuvent être évitées et soignées, mais qui continuent pourtant de toucher plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde, dont 1 milliard d’enfants. Ces 20 maladies provoquent d’immenses souffrances : elles affaiblissent, défigurent et peuvent être mortelles. Les MTN créent des cycles de pauvreté et coûtent chaque année des milliards de dollars aux pays en voie de développement.

https://worldntdday.org/