Josh Tsui, PDG de Floship, s’apprête à prononcer un discours sur les aspirations des dirigeants concernant l’avenir de la technologie logistique et recevoir un prix lors du The Lead Innovation Summit à New York

M. Tsui évoquera les ambitions futures de la société ainsi que sa feuille de route stratégique, notamment la circularité des chaînes d’approvisionnement et les capacités d’IA du portail

NEW YORK et HONG KONG, 05 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Floship, prestataire leader des solutions de chaînes d’approvisionnement circulaires mondiales, a annoncé aujourd’hui sa participation à The Lead Innovation Summit , une conférence stratégique de premier plan pour les décisionnaires mondiaux et les dirigeants des secteurs de la vente au détail et de la consommation d’aujourd’hui. La conférence aura lieu dans la ville de New York les 12 et 13 juillet.

Le PDG de Floship, Josh Tsui, fera un discours sur les aspirations le mercredi 12 juillet pendant les questions-réponses de la session « Optimisation des opportunités du commerce numérique » de Dawit Heck, de Bain Capital Ventures. M. Tsui partagera des informations sur Floship, sur sa vision stratégique, ainsi que sur les ambitions transformationnelles de la société, notamment ses réflexions sur l’avenir de l’intelligence artificielle générative dans l’e-commerce, avec un public de plus de 2 000 dirigeants de grandes marques mondiales de distribution.

Dans le cadre de ce discours, M. Tsui fournira des informations sur l’ écosystème des chaînes d’approvisionnement circulaires globales de Floship, illustrant la façon dont il relie chaque élément de base à travers la chaîne de valeur du fabricant, les systèmes d’entrepôt, les mécanismes de livraison et les solutions de retours via une plateforme entièrement intégrée.

De même, pendant The Summit, Floship fera partie des sociétés reconnues sur la Leading 100 List de The Lead lors d’une cérémonie de remise de prix, mettant à l’honneur des startups technologiques innovantes qui façonnent l’avenir des entreprises brand-to-consumer, surtout concernant l’aide apportée à ces entreprises dans l’adoption des chaînes d’approvisionnement circulaires.

« C’est un moment extrêmement palpitant pour Floship, et je suis honoré de la reconnaissance portée à nos innovations sources de bouleversements concernant le modèle business-to-consumer. La circularité de la chaîne d’approvisionnement et l’IA générative sont des domaines prioritaires de la chaîne d’approvisionnement extrêmement importants pour les commerçants car ils travaillent main dans la main afin de minimiser l’utilisation de matières premières, réduire les quantités excessives de déchets mis au rebut et automatiser les nombreux processus manuels intensifs », a déclaré M. Tsui. « Nous croyons que The Lead Innovation Summit fournit la toile de fond nécessaire pour continuer à raconter cette histoire à un public conscient de la nécessité de construire des chaînes d’approvisionnement plus durables et plus intelligentes, en tirant parti de technologies qui permettent aux consommateurs, aux entreprises et à l’économie d’être plus efficaces avec moins de ressources. »

Les chaînes d’approvisionnement circulaires impliquent que la société réutilise ou revalorise les déchets et les retours des clients pour convertir ces ressources en produits nouveaux ou reconditionnés. Cette stratégie est essentielle pour développer des partenariats mondiaux. Floship a récemment annoncé ce genre de partenariat avec FedEx , conçu pour fournir de meilleurs services d’exécution et de logistique aux détaillants de l’e-commerce dans le monde entier. Ce partenariat permet aux clients de FedEx opérant dans l’e-commerce d’accéder au réseau mondial d’entrepôts de Floship et aux puissantes capacités de sa plateforme logistique afin de rationaliser leurs opérations d’exécution du commerce en ligne. Dans le même temps, les clients de Floship seront en mesure de tirer parti des réseaux FedEx mondiaux ainsi que de toute une gamme d’options de transport FedEx étendues afin d’optimiser leurs opérations.

The Lead Innovation Summit est l’endroit vers lequel convergent plus de 2 000 leaders des communautés de la mode, de la beauté, de l’habitat, de la consommation et de la vente au détail afin d’apprendre des marques à grande échelle, des natifs du numérique et des catalyseurs de la technologie et d’entrer en contact avec eux. Ce sommet de deux jours rassemble plus de 140 conférenciers remarquables et comprend 45 sessions de contenu ; il analyse chaque aspect de l’activité direct-to-consumer d’une marque, en ligne et hors ligne.

À propos de Floship

Les solutions d’écosystème de chaîne d’approvisionnement circulaire mondiales de Floship couvrent tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement mondiale, assurant des efforts opérationnels minimaux pour les entreprises d’e-commerce tout en dépassant leurs attentes, permettant aux propriétaires d’entreprises de se concentrer sur la stimulation de la croissance et de la flexibilité en termes d’investissements, tout en gagnant en tranquillité d’esprit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.floship.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

E-mail info@floship.com Site Web www.floship.com

Level 7, 18 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

香港尖沙咀梳士巴利道18號7樓

Pour tout complément d’information à propos de Floship, veuillez contacter :

James Linacre, Responsable des RP et communications

Tél. : (+852) 5333 9420

E-mail : james@floship.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/6e85ddb6-bd4c- 4a24-9422-a4429f79a882

GlobeNewswire Distribution ID 8869031