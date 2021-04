JobDiva rend l’embauche plus efficace en s’intégrant à la fonction Offres d’emploi de Facebook

JobDiva s’intègre à la fonction Offres d’emploi de Facebook

NEW YORK, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — JobDiva est fière d’annoncer son intégration à la fonction Offres d’emploi de Facebook, l’une des premières intégrations de ce type.

La fonction Offres d’emploi de Facebook permet aux employeurs et aux recruteurs de publier des emplois, de gérer les candidatures et de communiquer avec les candidats avec plus de simplicité. En synchronisant les postes vacants, l’intégration de JobDiva à la fonction Offres d’emploi de Facebook permet aux entreprises d’atteindre les candidats là où ils passent beaucoup de temps.

« Chez JobDiva, nous nous concentrons sur la réduction du chômage en ces temps incertains, ainsi que sur la mise en relation de la main-d’œuvre avec les opportunités souhaitées en maximisant les capacités de nos clients, et ce rapidement, dans l’intérêt du grand public », a déclaré Gus Samra, directeur des revenus de JobDiva. « L’intégration de JobDiva à la fonction Offres d’emploi de Facebook est un remarquable exemple de notre engagement envers le talent et la réussite de nos clients, et nous sommes extrêmement heureux d’offrir cette intégration. »

À propos de JobDiva : JobDiva , système de suivi des candidatures de premier plan à l’échelle mondiale, est fourni à ses clients via le cloud. JobDiva se positionne comme le système de suivi des candidatures du plus haut niveau, définissant la voie de l’innovation en matière de technologie de dotation en personnel.

Contact :

Bella Chen

Responsable du marketing, JobDiva

[email protected]

+1 212-384-6566

