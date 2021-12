ISW Holdings Inc. (ISWH) annonce un chiffre d’affaires record, prévoyant 7 millions de dollars mensuels

NEW YORK, 20 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — ISW Holdings Inc. (OTC : ISWH) a annoncé aujourd’hui son placement dans un éditorial publié par NetworkNewsWire (« NNW »), l’une des plus de 50 marques réputées de l’ InvestorBrandNetwork (« IBN »), une société de presse et d’édition financière multiforme destinée aux entités privées et publiques.

Les développements génèrent une hausse du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie, des ressources qui soutiendront la croissance en 2022 et au-delà avec Pod City et d’autres opérations d’hébergement et de minage. Au cours du troisième trimestre, ISW Holdings Inc. (OTC : ISWH) a déclaré un chiffre d’affaires provenant de l’exploitation de 1,075 million de dollars (incluant les revenus reportés), en hausse de 2 435 % en glissement annuel. Cela n’incluait pas un total de trois mois complets d’activité de 550 nouveaux mineurs acquis auprès de Minerset, dont 150 ont été obtenus parce qu’ISWH a atteint des jalons de performance boursière. Le total des actifs au cours du troisième trimestre a augmenté de 5 263 % en cumul annuel pour atteindre 9,56 millions de dollars, tandis que le passif total a diminué de 73 % et le passif dérivé total a baissé de 98 % à moins de 340 000 dollars. …

En ce qui concerne les perspectives d’avenir, le chiffre d’affaires de Pod City comprendra des frais de service d’hébergement, qui ne dépendent pas des prix des cryptomonnaies. Une fois opérationnelle à pleine capacité, la société estime que son chiffre d’affaires annuel atteindra plus de 7 millions de dollars par mois, soit une amélioration considérable par rapport à sa capacité actuelle, avec l’avantage d’être récurrent dans le cadre de contrats de service.

