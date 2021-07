ISW Holdings clôture sa première phase de plus de 100 MW pour le minage de crypto-monnaies en Géorgie, capable de générer plus de 100 millions de dollars de revenus bruts annuels

LAS VEGAS, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — ISW Holdings, Inc. (OTC : ISWH) (« ISW Holdings » ou la « Société »), une entreprise mondiale de gestion de marques, a le plaisir d’annoncer qu’elle a finalisé son accord de location de terrains, qui autorise la Société à utiliser pleinement un lot de 7 acres de première phase en Géorgie adapté aux opérations d’extraction de cryptomonnaies, avec un accès à des ressources énergétiques pouvant alimenter plus de 100 MW de capacité d’extraction de cryptomonnaies.

« Cet accord nous met dans une excellente position pour nous classer parmi les cinq premiers site de minage de cryptomonnaies au monde en termes de volume », a déclaré Alonzo Pierce, président et directeur général d’ISW Holdings. « Nous contrôlons une parcelle de terre idéale, afin de lancer la première phase offrant un accès supplémentaire à plus de 100 mégawatts d’énergie pour une utilisation à des fins de minage de cryptomonnaies. Nous pouvons également compter sur notre partenaire proche Bit5ive, LLC, le plus grand fournisseur d’équipements de minage et de services d’énergie propre et renouvelable en Amérique du Nord, directement sur le site pour y gérer et développer les opérations minières. La Chine s’effondre et met un terme à son industrie nationale de minage de cryptomonnaies. Cela a d’énormes conséquences car plus de la moitié du minage mondial de cryptomonnaies a eu lieu en Chine. En conséquence, nous recevons déjà de nombreux appels de sociétés minières à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil. Nous sommes désormais équipés pour traiter ce problème à grande échelle. Nous en avons le pouvoir ! »

« Notre plan consiste à exécuter un accord supplémentaire avec certaines des sociétés minières les plus importantes et les plus connues au monde à la recherche d’hébergements supplémentaires pour des opérations minières étendues », a ajouté M. Pierce. « Nous commençons déjà à concevoir et à planifier cette évolutivité supplémentaire. Une fois que nous aurons déployé l’intégralité des 100 MW, nous constaterons un taux d’exécution du chiffre d’affaires brut total supérieur à 100 millions de dollars sur une base annualisée. »

À propos d’ISW Holdings

ISW Holdings, Inc. (ISWH), basée dans le Nevada, est une société de portefeuille diversifiée, composée d’unités commerciales essentielles qui répondent aux demandes de produits de consommation. Notre expertise réside dans le développement stratégique des marques, la facilitation précoce de la croissance, ainsi que l’identité des marques grâce à notre processus exclusif de passation de marchés. Aux côtés de nos partenaires, nous cherchons à fournir une structure répondant aux demandes de grande évolutivité, ainsi qu’aux besoins anticipés du marché. Nous sommes capables de répondre à ces besoins par le biais d’une diversité de processus stratégiques innovants. ISWH crée et gère des marques dans un large éventail de secteurs révolutionnaires. Elle gère ses sociétés propriétaires à travers les étapes critiques du développement de marché, qui comprennent la conceptualisation, les stratégies de commercialisation, l’ingénierie, l’intégration de produits et l’efficacité de la distribution. La Société s’est également associée à une entreprise de conseil et de développement de logiciels bien connue, Bengala Technologies LLC, qui développe des améliorations significatives dans le domaine de la gestion de chaîne d’approvisionnement. Ce partenariat est en instance d’obtention d’un brevet crucial.

Le segment dédié au minage de cryptomonnaies de la Société, établi en partenariat avec le leader du secteur, Bit5ive LLC, est motivé par une mission visant à miner les cryptomonnaies avec une empreinte carbone nulle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.iswholdings.com .

À propos de Bit5ive

Bit5ive est un leader en centres de données de minage de cryptomonnaies dont plusieurs projets sont en cours de développement aux États-Unis. Le succès de Bit5ive réside dans son engagement envers ses clients, aux industries et professions variées. Le siège social de Bit5ive est situé à Miami, en Floride, d’où il opère en tant que centre de gestion de ses centres de données, de ses ventes et de son service à la clientèle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Bit5ive.com .

