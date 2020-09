Inventus Power fait part d’une nouvelle plateforme standard d’accumulateur lithium-ion destiné à des applications mobiles et stationnaires

WOODRIDGE, Illinois, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ — Inventus Power, un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes perfectionnés d’accumulateurs, a fait part d’un élargissement de son offre où viennent s’ajouter des batteries de hautes performances pour applications émergentes mobiles et stationnaires. La série PROformance comprend deux nouvelles familles de produits : U1LiFePRO™ (modulable de 12 V à 48 V et jusqu’à 5 kWh) et PROTRXion™ (modulable de 24 V à 48 V et jusqu’à 35 kWh). Les modèles sont certifiés UL (Underwriters Laboratories), CEI (Commission électrotechnique internationale) et UN 38.3. à l’échelle mondiale.

« Cela fait 60 ans qu’Inventus Power conçoit et fabrique des solutions pour batteries et alimentations qui soient sûres, innovantes et fiables sur une vaste gamme d’applications. Ces dernières années, nous avons constaté un changement dans le paysage des batteries rechargeables et de nouveaux marchés sont en train de générer une demande accrue pour les solutions à lithium-ion, » a fait observer Tom Nguyen, directeur général adjoint de la prospection de clientèle. « Notre plateforme PROformance nous permet d’aider notre clientèle à remplacer ses systèmes d’accumulateurs au plomb et à l’acide par une solution sûre aux performances élevées, se rechargeant rapidement et ne demandant pas d’entretien. Ces batteries permettent également une conversion complète des systèmes d’alimentation chez des fabricants d’équipement d’origine qui cherchent une électrification complète de leurs équipements avec remplacement de moteurs à combustion interne par une alimentation électrique. »

Les batteries de la série PROformance d’Inventus Power sont idéales dans des applications comme le nettoyage professionnel, les chariots élévateurs à nacelle, les véhicules électriques légers, la robotique et bien d’autres. Chaque module présente un système intégré de gestion de batterie (BMS) conçu avec une sécurité renforcée et des options de communications, ceci étant modulable pour montage en série ou en parallèle en vue d’une puissance et d’une performance plus importantes.

Le BMS de PROformance renferme des diagnostics incorporés permettant de surveiller grâce à une DEL témoin l’état de charge, l’état de santé de même que des défaillances critiques.

« Il n’est pas nécessaire d’ajouter du matériel ou un BMS maître pour les diagnostics, et les mises à jour peuvent s’effectuer à distance sur réseau de zone de contrôleur avec les nouvelles versions de logiciel, » a commenté William Tenorio, directeur principal de l’ingénierie des systèmes avancés de batteries.

D’autres fonctionnalités de cette série de batteries regroupent une protection contre court-circuit et polarité inversée, un équilibrage perfectionné des cellules et modules d’alimentation, une protection IP56/IP65 des entrées et une compatibilité avec la plupart des chargeurs standard.