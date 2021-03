Informa Markets stimule la reprise économique avec un retour sûr et réussi à la salle d’exposition

Informa Markets revient aux événements en direct axés sur le client, stimulant la reprise économique, la communication et l’innovation grâce à une approche collaborative et fondamentale de la sécurité

ORLANDO, Floride, 05 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que les industries et les économies du monde entier sont à la recherche d’opportunités pour reprendre leurs activités suite à la pandémie de COVID-19, Informa Markets, un organisateur mondial créateur de plateformes pour toutes sortes d’industries en vue de négocier, communiquer et se développer, a lancé MAGIC Pop-Up Orlando du 9 au 11 février à l’Orange County Convention Center. Le « Pop-Up », une version régionale à plus petite échelle de leur événement de mode incontournable qui se déroule généralement deux fois par an à Las Vegas dans le Nevada, représentait une vaste opportunité de « guichet unique » pour divers segments de l’industrie de la mode, l’une des nombreuses industries durement touchées par l’impact économique dévastateur de la pandémie, de découvrir de nouvelles marques, d’établir des réseaux en toute sécurité avec des détaillants partageant le même état d’esprit et de générer des revenus indispensables.

Informa Markets Fashion, la gamme bien nommée de plateformes d’approvisionnement en vêtements pour homme, pour femme, en chaussures et en habillement des organisateurs de la plateforme, a sondé les clients à la fin de l’année 2020 afin d’identifier la meilleure façon de répondre aux besoins de la communauté de la mode. Le résultat a été un désir retentissant de la part des marques comme des détaillants de revenir à la salle d’exposition au 1er trimestre 2021, un moment d’achat crucial pour l’industrie de la mode. La réponse d’Informa Markets a été d’avancer une approche hybride, en lançant un marché en ligne, MAGIC Digital, parallèlement à un événement physique à Orlando. Alors qu’Informa Markets croit fermement au format virtuel en tant que puissant outil complémentaire et double moteur à long terme pour ses 450 marques et plus, l’intérêt porté à l’événement physique a dépassé ses attentes, avec une augmentation étonnante de 40 % des inscriptions au salon d’Orlando par rapport aux prévisions.

« L’industrie de la mode est très tactile », a déclaré Kelly Helfman, présidente commerciale d’Informa Markets Fashion. « Les acheteurs ont besoin de voir et de ressentir les tissus. Bien que le numérique soit un outil incroyable pour maintenir les liens et aider à caractériser les tendances d’achat, la puissance du face à face sera toujours importante : les interactions en personne ne sont vraiment pas transposables au format numérique. Même si les données peuvent aider à guider la prise de décision, la qualification des fournisseurs vis-à-vis des clients potentiels ne se résume pas à une expérience en un seul clic. Dans la plupart des cas, elle nécessite une compréhension approfondie et le renforcement des relations. L’année écoulée a prouvé plus que jamais la véritable valeur du contact humain, et cela s’est reflété dans l’enthousiasme et le succès de cet événement. »

MAGIC Pop Up Orlando a présenté un éventail diversifié de designers émergents et de plus grandes marques plus établies désireuses de communiquer avec les détaillants à grande surface, en ligne, spécialisés et en boutique, dans le but collectif de relancer l’industrie de la mode durement touchée.

« Nous aimons MAGIC et sommes vraiment ravis d’être de retour ici », a déclaré Hanna Jung de By Together, un grossiste de mode. « Nous avons rencontré tellement de clients nouveaux et divers ici à Orlando. Les acheteurs étaient aux anges que MAGIC revienne sur le marché avec cet événement Pop-Up. »

Toutefois, la mode n’est pas la seule industrie désireuse de revenir dans les salles d’exposition : c’est une tendance qu’Informa Markets constate dans les nombreuses industries qu’elle dessert. En mai, Informa Markets organisera une plateforme pour l’industrie de l’aviation, également à la recherche d’un canal d’apprentissage, d’innovation et de découverte qui va au-delà de l’écran. Et en juin, l’organisateur prévoit de retourner à Las Vegas, où se dérouleront de nombreux événements commerciaux parmi les plus importants du pays, en réponse à un enthousiasme similaire émanant des communautés allant de la construction aux cosmétiques, en passant par le recyclage et le traitement des déchets.

« Nos événements sont des plateformes permettant de reconstruire et de relancer les industries », a déclaré Nancy Walsh, présidente d’Informa Markets en Amérique du Nord. « Ils jouent un rôle très important dans l’établissement de relations, la découverte de l’innovation et la génération de revenus pour les communautés qu’ils servent, en particulier lorsqu’ils sont menés de manière sûre et contrôlée. Cet événement n’a pas seulement été utile à la communauté de la mode mais également aux communautés couvrant la santé et la nutrition, les concessions de licence de marque, la construction, l’aviation et bien plus encore. Presque toutes les industries ont été touchées par la pandémie. Nos clients, dont beaucoup sont propriétaires de petites entreprises, sont vraiment convaincus que ces plateformes sont plus essentielles que jamais auparavant. »

Les effets de ces plateformes ne se limitent toutefois pas à leur facilitation de la croissance et du développement des secteurs industriels. Elles offrent également d’importantes opportunités économiques régionales. L’industrie des salons professionnels est estimée à 2,24 milliards de dollars en valeur économique annuelle pour la seule ville de Las Vegas. Une étude menée en 2018 a montré qu’au niveau mondial, les salons commerciaux attirent en moyenne 303 millions de visiteurs dans les villes hôtes chaque année, soutenant 1,3 million d’emplois et générant 136,9 milliards de dollars de ventes commerciales. L’impact de la pandémie sur les personnes travaillant dans l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie a été dévastateur. Les salons commerciaux soutiennent les économies locales, générant des revenus pour les hôtels, les centres de congrès et les entreprises locales représentant les serveurs, les cuisiniers, les prestataires de sécurité, les chauffeurs, les artistes, les imprimeurs, les photographes, les charpentiers, les ouvriers et bien plus encore. À Orlando, l’événement colocalisé a apporté à la ville une valeur économique estimée à 15,35 millions de dollars en seulement 3 jours.

« Nous sommes honorés d’avoir joué un rôle en accueillant avec succès MAGIC Pop-Up Orlando. Nous nous engageons à garder les employés, les invités et les participants en bonne santé et en sécurité lors de tous les événements organisés à l’OCCC. Nous sommes ravis de collaborer avec des organisateurs tels que MAGIC qui partagent notre engagement envers la sécurité », a déclaré Mark Tester, directeur exécutif de l’Orange County Convention Center. « J’ai pu constater d’emblée à quel point l’équipe MAGIC Pop-Up Orlando était dévouée à la mise en œuvre de mesures visant à créer un rassemblement sûr et contrôlé. Nous avons travaillé en étroite collaboration pour atteindre cet objectif commun. »

Alors que les industries et les économies locales recherchent avidement des opportunités de reprise, la sécurité reste un élément fondamental du retour d’Informa Markets à la salle d’exposition. Informa a contribué à lancer une approche de la sécurité à l’échelle de l’industrie lors d’événements commerciaux. Connue sous le nom de norme All Secure, elle fournit des directives permettant de s’assurer que la priorité est donnée à la sécurité lors de tous les événements commerciaux. Cette norme est le fruit d’un effort collaboratif consenti par la majorité des organisateurs de salons commerciaux mondiaux avec le soutien d’associations du secteur de l’événementiel et de partenaires clés. Elle a été objectivement approuvée par une équipe d’experts médicaux. Lors de MAGIC Pop-Up Orlando, ces directives se sont traduites par des stands de présentation ouverts, des allées élargies, plus de 100 bornes de désinfection pour les mains et des ambassadeurs de la sécurité, ainsi que par le port obligatoire du masque, des prises de température et, notamment, la preuve d’un test négatif à la COVID-19 pour pénétrer dans la salle d’exposition, le premier salon de ce type à utiliser des tests sur place pour renforcer la sécurité des visiteurs.

Lors des semaines qui ont suivi l’annonce de mesures de sécurité renforcées, y compris les tests, les inscriptions à MAGIC Orlando ont bondi, indiquant que les communautés sont impatientes de retourner dans la sale d’exposition, lorsque la priorité est donnée à la fois à leur sécurité et à leur succès. Bien qu’une exigence de test ne soit peut-être pas nécessaire pour aller de l’avant, Informa Markets constate un effort continu visant à cibler des publics qualifiés et des mesures de sécurité rigoureuses en tant que double moteur en vue de stimuler la reprise économique, non seulement pour le secteur des salons commerciaux mais également pour les industries et les communautés qu’il dessert ainsi que les villes qui accueillent ses événements.

« Selon moi, il est très primordial pour nous, en tant qu’industrie, de nous être engagés envers les directives All Secure afin de nous assurer d’aborder la santé et la sécurité avec la même rigueur », a déclaré Kevin Thornton, vice-président des opérations chez Informa Markets. « Aujourd’hui plus que jamais, il est important pour notre industrie de travailler ensemble afin de prouver que nous pouvons retourner dans les salles d’exposition et que nos communautés peuvent retisser des liens de manière sécurisée. Les tests peuvent en être un élément important, mais à long terme, je pense que la valeur réside vraiment dans notre engagement commun envers des événements qui valorisent constamment la sécurité. Grâce à nos efforts collectifs, nous avons prouvé que les événements en public sont en mesure de se dérouler avec en priorité la santé des visiteurs, signe d’un véritable redémarrage économique pour la communauté de la mode, les nombreuses autres industries commerciales que nous desservons, ainsi que les villes qui accueillent nos événements. »

En plus de revenir à leurs plus grands événements incontournables en 2021, Informa Markets prévoit d’accueillir des pop-ups régionaux similaires à petite échelle dans des villes du monde entier alors qu’elles commencent à revenir progressivement à leurs expériences d’événements en face à face. L’organisateur de la plateforme prévoit également de poursuivre une approche hybride des événements afin d’offrir aux clients des opportunités plus larges de s’engager et aux communautés de pouvoir se reconstruire, à la fois en ligne et en salle d’exposition.

Pour en savoir plus sur les normes All Secure, rendez-vous sur http://www.informa.com/ allsecure. Pour en savoir plus sur les tests, rendez-vous sur www.magicfashionevents.com.

À PROPOS D’INFORMA MARKETS

Informa Markets crée des plateformes pour les industries et aide les spécialistes du marché à faire des affaires, innover et croître. Nous fournissons aux participants de la place de marché du monde entier des occasions de s’engager, d’expérimenter et de faire des affaires dans le cadre d’expositions physiques, de services numériques ciblés et de solutions de données pratiques. Nous mettons en relation les acheteurs avec les vendeurs dans plus d’une dizaine de marchés verticaux mondiaux, y compris les produits pharmaceutiques, l’alimentation, la technologie médicale et l’infrastructure. En tant qu’entreprise de tenue de marchés la plus importante au monde, nous donnons vie à une large variété de marchés spécialisés, créant des opportunités et les aidant à prospérer 365 jours par an. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.informamarkets.com.

