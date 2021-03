Informa Markets Impulsiona a Recuperação Econômica com Retorno Seguro e Bem Sucedido aos Trade Shows

A Informa Markets retorna aos eventos ao vivo orientados para o cliente, impulsionando a recuperação econômica, conexão e inovação por meio de uma abordagem colaborativa e fundamentada na segurança

ORLANDO, Flórida, March 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Com as indústrias e economias em todo o mundo em busca de oportunidades de reconstrução dos negócios após a pandemia da COVID-19, a Informa Markets, uma organizadora global que cria plataformas para uma ampla gama de indústrias negociarem, se conectarem e crescerem, lançou o MAGIC Pop-Up Orlando de 9 a 11 de fevereiro no Orange County Convention Center. O ‘Pop-Up’, uma versão regional em menor escala do seu principal evento de moda, que normalmente ocorre duas vezes por ano em Las Vegas, Nevada, foi uma oportunidade abrangente de ‘one-stop-shop’ para vários segmentos da indústria da moda, uma das muitas indústrias atingidas pelo impacto econômico devastador da pandemia, para a descoberta de novas marcas, criação de conexões seguras com varejistas com ideias semelhantes e a geração de uma receita muito necessária.

A Informa Markets Fashion, o portfólio de plataformas de sourcing de moda masculina, feminina, calçados e vestuário que tem o nome certo escolhido pelos organizadores da plataforma, entrevistou os clientes no final de 2020 para identificar a melhor forma de atender às necessidades da comunidade da moda. As respostas indicaram um desejo retumbante por parte das marcas e dos varejistas de retornarem aos trade shows no 1º trimestre de 2021, um momento crítico de compra para a indústria da moda. Em resposta, a Informa Markets avançou com uma abordagem híbrida, lançando um mercado online, o MAGIC Digital, ao lado de um evento físico em Orlando. Embora a Informa Markets acredite fortemente no formato virtual como uma potente ferramenta complementar e um mecanismo duplo de longo prazo para suas mais de 450 marcas, o interesse no evento físico excedeu suas expectativas – com 40% a mais de registros do que o previsto para o show de Orlando.

“A indústria da moda é muito tátil”, disse Kelly Helfman, Presidente Comercial da Informa Markets Fashion. “Os compradores precisam ver e sentir os tecidos. Embora a parte digital seja uma ferramenta incrível para manter a conectividade e ajudar a qualificar as tendências de compra, o poder do presencial nunca deixará de ser importante – as interações pessoais não são replicáveis em um formato digital. Embora os dados possam ajudar a orientar a tomada de decisão, qualificar fornecedores com potenciais clientes não é apenas uma experiência de um clique – na maioria dos casos, requer compreensão profunda e desenvolvimento de relacionamentos. O ano passado provou mais do que nunca o verdadeiro valor da conexão humana, e vimos isso refletido no entusiasmo e sucesso deste evento.”

O MAGIC Pop Up Orlando contou com uma variedade diversificada de designers em ascensão e marcas maiores mais estabelecidas prontas para se conectar com varejistas de grande porte, online, especializados e boutiques, com o objetivo coletivo de revigorar a indústria da moda.

“Adoramos o MAGIC e estamos muito contentes com a nossa volta”, disse Hanna Jung, da By Together, uma atacadista de moda. “Conhecemos muitos clientes novos e diversificados aqui em Orlando. Os compradores ficaram extasiados com a volta do MAGIC ao mercado neste evento Pop-Up.”

Mas a moda não é o único setor pronto para voltar aos trade shows – isso é uma tendência que a Informa Markets tem observado em todos os muitos setores que atende. Em maio, a Informa Markets irá sediar uma plataforma para o setor de aviação, também em busca de um canal de aprendizado, inovação e descoberta que vá além da tela. E em junho, o organizador planeja retornar a Las Vegas, a base de muitos dos maiores eventos comerciais do país, em resposta ao entusiasmo semelhante das comunidades que vão desde a construção até cosméticos, reciclagem e resíduos.

“Nossos eventos são plataformas reconstrução e revigoração das indústrias”, disse Nancy Walsh, Presidente da América do Norte, Informa Markets. “Eles desempenham um papel muito importante no desenvolvimento de relacionamentos, na descoberta de inovações e na geração de receita para as comunidades que atendem, especialmente quando feitas de forma segura e controlada. Essa não é a única comunidade de Moda atendida por este evento, são muitas outras, inclusive comunidades de Saúde e Nutrição, Licenciamento de Marca, Construção, Aviação e muito mais. Quase todos os setores foram afetados pela pandemia, e nossos clientes, muitos dos quais são proprietários de pequenas empresas, realmente acreditam que essas plataformas são mais críticas do que nunca.”

Os impactos dessas plataformas, no entanto, não estão apenas na facilitação do crescimento e desenvolvimento dos setores da indústria. Eles também oferecem oportunidades econômicas regionais significativas. A indústria de feiras deve contribuir com US $ 2,24 bilhões em valor econômico anual somente em Las Vegas, e um estudo de 2018 indicou que as feiras globais levam uma média de 303 milhões de visitantes para as cidades que hospedam eventos a cada ano, contribuindo com 1,3 milhões de empregos e gerando US $ 136,9 bilhões em vendas. O impacto da pandemia em quem trabalha na indústria de turismo e hospitalidade tem sido devastador e as feiras apoiam as economias locais, gerando receita para hotéis, centros de convenções e empresas locais que representam garçons, cozinheiros, provedores de segurança, motoristas, artistas, gráficas, fotógrafos, carpinteiros, operários e muito mais. Em Orlando, o evento colocalizado proporcionou um valor econômico estimado em US $ 15,35 milhões para a cidade ao longo de apenas 3 dias.

“Ficamos honrados com sucesso do MAGIC Pop-Up Orlando. Estamos empenhados em manter os funcionários, hóspedes e participantes saudáveis e seguros em todos os eventos organizados na OCCC, e estamos muito felizes em colaborar com organizadores como MAGIC que compartilham nosso compromisso com a segurança”, disse Mark Tester, Diretor Executivo do Orange County Convention Center. “Pude observar a dedicação da equipe do MAGIC Pop-Up Orlando para com a implementação de medidas para a criação de uma reunião segura e controlada, e trabalhamos em estreita colaboração para alcançar esse objetivo comum.”

Embora as indústrias e as economias locais estejam em busca de oportunidades de recuperação, a segurança continua a ser um elemento fundamental do retorno da Informa Markets ao palco. A Informa ajudou a liderar uma abordagem de segurança em todo o setor em eventos comerciais, conhecida como All Secure Standard, que fornece diretrizes para garantir que a segurança seja priorizada em todos os eventos comerciais. O Standard foi um trabalho colaborativo adotado pela maioria dos organizadores de feiras globais com o apoio das principais associações e parceiros da indústria de eventos, que foi objetivamente examinado por uma equipe de especialistas médicos. No MAGIC Pop-Up Orlando, essas diretrizes ganharam vida através de cabines conceituais abertas, corredores ampliados, mais de 100 unidades de higienização de mãos e embaixadores de segurança, bem como uso obrigatório de máscara, triagens de temperatura e, mais notavelmente, evidência de um teste COVID-19 negativo para entrar no trade show – o primeiro trade show do gênero a empregar testes no local em apoio à segurança do visitante.

Durante as semanas após o anúncio das implementações de medidas de segurança aprimoradas, incluindo testes, as inscrições para o MAGIC Pop-Up Orlando aumentaram, um indício que as comunidades estão prontas para voltar para os trade shows quando sua segurança e sucesso são priorizados. Embora a exigência de teste possa não ser necessária no futuro, a Informa Markets vê um esforço contínuo para direcionar audiências qualificadas e medidas de segurança rigorosas como um motor duplo para impulsionar a recuperação econômica, não apenas para a indústria de trade shows, mas para as indústrias e comunidades atendidas e as cidades que sediam os eventos.

“Como indústria, nos comprometemos para com as diretrizes da All Secure para garantir que estejamos abordando a saúde e a segurança com o mesmo rigor, e isso tem uma força muito grande”, disse Kevin Thornton, VP de Operações da Informa Markets. “Agora, mais do que nunca, é importante que nossa indústria trabalhe em conjunto para provar que podemos voltar aos trade shows e que nossas comunidades podem se reconectar com segurança. O teste pode ser uma parte importante, mas a longo prazo acho que o valor está realmente no nosso compromisso compartilhado com eventos que valorizem consistentemente a segurança. Por meio dos nossos esforços coletivos, provamos que os eventos ao vivo podem funcionar dando prioridade à saúde do visitante, sinalizando um verdadeiro reinício econômico para a comunidade da moda, as muitas outras indústrias comerciais que atendemos, bem como as cidades que sediam nossos eventos.”

Além de retornar aos seus grandes eventos principais em 2021, a Informa Markets pretende sediar pop-ups regionais semelhantes em menor escala em cidades de todo o mundo acompanhando seu retorno gradual às experiências de eventos presenciais. O organizador da plataforma também pretende dar continuidade a uma abordagem híbrida aos eventos para permitir oportunidades mais amplas de envolvimento dos clientes e reconstrução das comunidades, tanto online quanto no trade show.

Para mais informação sobre All Secure Standards, visite http://www.informa.com/ allsecure. Para mais informação sobre testes, visite www.magicfashionevents.com.

SOBRE A INFORMA MARKETS

A Informa Markets cria plataformas para as indústrias e mercados especializados negociarem, inovarem e crescerem. Oferecemos aos participantes do mercado em todo o mundo oportunidades para que eles possam se engajar, experimentar e fazer negócios através de exposições presenciais, serviços digitais focados e soluções de dados acionáveis. Conectamos compradores e vendedores em mais de uma dúzia de verticais globais, incluindo Farmacêuticos, Alimentos, Tecnologia Médica e Infraestrutura. Como principal organizador de exposições do mundo, damos vida a uma gama diversificada de mercados especializados, abrindo oportunidades e ajudando-os a prosperar 365 dias do ano. Para mais informações, visite www.informamarkets.com.

CONTATO COM A MÍDIA:

Casey Clemenza

Diretora Global, Comunicações Corporativas, Informa Markets

[email protected]