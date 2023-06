GFN23

VARSOVIE, Pologne, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Des spécialistes internationaux de la santé publique, des scientifiques, des médecins, des régulateurs, des consommateurs et des fabricants se réunissent cette semaine dans la capitale polonaise afin de discuter de nouvelles façons de lutter contre les décès et les maladies liés au tabagisme. Pendant quatre jours , le dixième Forum mondial annuel sur la nicotine (du 21 au 24 juin) réunira 70 intervenants et des centaines de délégués qui se concentreront sur la réduction des méfaits du tabagisme , démarche qui encourage les adultes qui ne peuvent pas arrêter de fumer à passer à des produits à base de nicotine plus sûrs.

Malgré des décennies d’efforts en matière de lutte contre le tabagisme, un milliard de personnes fument encore dans le monde, tandis que huit millions de décès liés au tabagisme sont enregistrés chaque année. Quatre fumeurs sur cinq vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, c’est-à-dire les moins à même de faire face à la charge de morbidité qui en résulte, alors que le tabagisme constitue une cause majeure d’inégalités en matière de santé dans les pays à revenu élevé. Les milliers de toxines libérées lors de la combustion du tabac provoquent des maladies liées au tabagisme, et non à la nicotine, qui est une substance à faible risque.

Les vapes (ou cigarettes électroniques), les snus pasteurisés, les sachets de nicotine et les produits de tabac chauffé permettent aux gens d’utiliser de la nicotine sans combustion de tabac, ce qui réduit considérablement les risques pour la santé par rapport à la poursuite du tabagisme traditionnel. Les estimations mondiales suggèrent que 112 millions de personnes utilisent ces produits , malgré une réglementation incohérente et une interdiction pure et simple dans certains pays. La prévalence du tabagisme diminue plus rapidement là où ces produits sont disponibles et réglementés de manière appropriée, comme au Royaume-Uni, en Suède, au Japon et en Nouvelle-Zélande.

Le GFN23 s’attaquera aux opportunités et aux défis de la réduction des méfaits du tabagisme , avec notamment le développement de systèmes de réglementation qui permettent aux fumeurs adultes d’accéder à des produits plus sûrs, tout en réduisant l’adoption du tabagisme chez les jeunes. Ouvertes à tous, les sessions gratuites diffusées en direct depuis l’événement seront traduites de l’anglais vers l’ espagnol et le russe et couvriront la dernière décennie de travaux scientifiques réalisés autour des produits à base de nicotine plus sûrs et de leur efficacité dans l’arrêt du tabagisme , l’ impact environnemental des produits plus sûrs par rapport aux cigarettes combustibles , ainsi que l’impact néfaste des positions morales et idéologiques adoptées en matière de connaissances scientifiques et de réglementation .

Alors qu’elle soutient la réduction des méfaits pour la prévention du VIH/sida et la consommation de substances, l’Organisation mondiale de la santé s’oppose à la réduction des méfaits du tabagisme. Des experts ibéro-américains présents lors du GFN23 discuteront de la prochaine Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac/COP10 qui aura lieu au Panama en novembre, et lors de laquelle des décisions sur l’avenir des produits à base de nicotine plus sûrs pourront avoir de graves conséquences pour la santé publique mondiale.

Avant le GFN23, Gerry Stimson, professeur émérite à l’Imperial College de Londres et co-fondateur de l’événement, a appelé les dirigeants internationaux de la lutte antitabac à adopter des approches rationnelles et pragmatiques qui permettent en priorité de sauver des vies : « L’idéologie doit être mise de côté et les gens doivent être soutenus afin de les aider à arrêter le tabagisme par tous les moyens disponibles. »

Le Forum mondial sur la nicotine (GFN) est la seule conférence internationale à se concentrer sur le rôle des produits à base de nicotine plus sûrs qui aident les gens à arrêter de fumer, dans le cadre d’une approche appelée « réduction des méfaits du tabac ». Pour en savoir plus et vous inscrire pour regarder les sessions en ligne gratuitement, rendez-vous sur : https://gfn.events/

