Huawei organise sa journée Smart PV FusionSolar européenne 2020 en ligne

Un enregistrement de l’événement est disponible ici :

https://solar.huawei.com/eu/ fusionsolarday

« Nous sommes extrêmement heureux que notre journée Smart PV FusionSolar 2020 ait été couronnée de succès. Des leaders de l’industrie se sont retrouvés en ligne pour discuter des principales tendances technologiques et perspectives du marché pendant et après la pandémie de COVID-19. », a déclaré Hariram Subramanian, directeur des technologies informatiques chez Huawei FusionSolar Europe, « Avec notre équipe de R&D consacrée à l’énergie numérique composée de plus de 3 000 personnes venant de pays du monde entier, dont l’Allemagne, l’Espagne, le Japon et la Chine, nous continuerons de nous consacrer à la recherche internationale et de co-innover avec nos clients. En cette période difficile, nous tenons à remercier les intervenants, les panélistes et notre équipe sans lesquels rien de tout cela n’aurait été possible, ainsi que tous les participants qui sont venus nous apporter leur soutien. »

Malgré une année 2019 difficile, Huawei reste le leader mondial sur le marché des onduleurs. En ce qui concerne les perspectives d’avenir, Sam Wilkinson, directeur associé des technologies propres et énergies renouvelables chez IHS Markit, a confié : « Les prévisions relatives aux installations solaires en 2020 ont été revues à la baisse pour atteindre les 110 GW. À long terme, la croissance du solaire reste en bonne voie et pourrait jouer un rôle central dans la “reprise verte”. Le potentiel de développement demeure énorme »

Xavier Daval, PDG et expert en énergie solaire , a également fait part de son point de vue concernant l’avenir d’un nouveau système de production d’énergie : « Le système étant actuellement axé sur l’IA et devant à l’avenir fonctionner de manière bidirectionnelle grâce à des données collectées par l’IdO et à partir desquelles les valeurs clés seront déterminées, il devra devenir de plus en plus intelligent pour pouvoir rester dans la course. »

Alvaro Zanon, gestionnaire principale des solutions chez Huawei, a mis en lumière les principaux défis liés à un système bidirectionnel et expliqué en quoi la solution intelligente photovoltaique FusionSolar de Huawei pourrait aider les clients à optimiser une centrale bidirectionnelle à l’aide de quelques études de cas. Par la suite, Richard Morris, PDG et fondateur de Zebotec GmbH, a abordé le thème du contrôle de la centrale électrique avec les onduleurs photovoltaïques de Huawei. Le dernier orateur, Hariram Subramanian, directeur des technologies informatiques chez Huawei FusionSolar Europe, a fait la liste les 10 dernières tendances technologiques émergentes de Huawei pour une énergie photovoltaïque intelligente en 2025. Ces tendances couvrent quatre niveaux : le coût actualisé de l’énergie, la convivialité du réseau électrique, la convergence intelligente et la sécurité et fiabilité. Plus d’informations sont disponibles ici.

L’événement comprenait également une table ronde animée par Javier Asensio, PDG de Vector Renewables, à laquelle ont participé Jørgen Rasmussen, directeur des connections de haute/moyenne tension chez Better Energy Solutions, Miki Risita, responsable de l’équipement solaire principal chez Enel Green Power, Jorge Aleix, chef de l’ingénierie chez Grupotec, Terje Melaa, vice-président principal de l’ingénierie et des technologies chez Scatec Solar ASA et Benedikt Ortmann, directeur mondial des projets solaires chez BayWa r.e.. Les panélistes ont débattu sur divers sujets d’actualité tels que la connexion au réseau, l’estimation du rendement et la modélisation financière des centrales. Enfin, l’événement a été clôturé par une visite virtuelle de la suite de solutions Huawei Smart PV et par un quiz qui a captivé l’ensemble des participants.

