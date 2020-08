Huawei lance le logiciel Ascend AI généraliste pour combler le fossé entre le calcul informatisé et les applications IA

Tony Xu, président de l’activité de calcul informatisé Ascend de Huawei, présente l’objectif de ce communiqué : fournir une puissance de calcul IA d’une accessibilité, d’une facilité d’utilisation et d’une performance optimales. La valeur de l’IA ne pourra être pleinement exploitée que lorsque les industries pourront combler le fossé entre le calcul informatisé et les applications IA. La mise en œuvre de cet objectif apportera des avantages aux développeurs et aux jeunes pousses d’entreprise ainsi qu’à de nombreuses industries.

Les solutions informatiques d’IA de Huawei présentent des avantages en termes de puissance de calcul supérieure, d’ouverture, de facilité d’utilisation, de sécurité et de faible consommation. Ces solutions d’IA ont été largement utilisées dans des secteurs tels que la santé, les transports, la finance, l’enseignement universitaire, la recherche scientifique, l’exploration astronomique, la ville intelligente et l’exploration pétrolière.

CANN 3.0 : Réimaginer l’efficacité et la performance des architectures de calcul informatisé

L’architecture de base relie le matériel et les logiciels et est cruciale pour débloquer la puissance de calcul informatisé de l’IA. Huawei a publié CANN 1.0 à l’occasion de HUAWEI CONNECT 2018. CANN 3.0 signifie une mise à niveau vers une architecture de calcul informatisé hétérogène unifiée.

CANN 3.0 prend en charge la rétrocompatibilité. Les entreprises peuvent, en utilisant le CANN comme base de calcul informatisé pour la collaboration entre les appareils, la périphérie et le nuage, déployer un ensemble de code sur plus de 10 facteurs de forme d’appareils, plus de 14 systèmes d’exploitation et plusieurs cadres d’intelligence artificielle. Cela permet de développer l’intelligence artificielle dans tous les scénarios. En plus d’être inclusif, CANN 3.0 est simplifié. AscendCL fournit une interface de programmation unifiée pour répondre aux exigences des développeurs en matière de cadres et d’opérateurs personnalisés et permettre un développement efficace. CANN 3.0 offre deux modes de développement d’opérateurs : TBE-DSL et TBE-TIK afin d’offrir à la fois efficacité et performance.

CANN 3.0 libère entièrement les performances du matériel IA en tirant parti des fonctionnalités concurrentes. Ces fonctionnalités comprennent une bibliothèque d’algorithmes haute performance composée de plus de 1000 opérateurs profondément optimisés pour Ascend ; une optimisation approfondie des graphes, une division et une fusion automatique des graphes et une optimisation intelligente des pipelines de données.

Basé sur des logiciels et du matériel hautement adaptatifs, le matériel Atlas Huawei équipé de CANN 3.0 surpasse les modèles d’inférence et de formation courants de l’industrie. Dans les scénarios vidéo, la carte d’inférence Atlas 300I, alimentée par des puces Ascend, peut traiter simultanément 80 canaux de vidéos HD 1080 p 25FPS, soit deux fois plus que ses homologues de l’industrie.

MindStudio 2.0 : Une chaîne d’outils à pipeline complet pour réduire les obstacles au développement de l’IA

MindStudio 2.0 est publié pour faciliter le développement de bout en bout. Il couvre le développement des opérateurs, la formation de modèles, l’inférence, le développement d’applications et le déploiement d’applications. Les développeurs bénéficient d’une facilité sans précédent dans le développement de l’IA et n’ont plus besoin d’effectuer de telles opérations sur différents outils.

MindStudio prend en charge les scénarios de formation et d’inférence. Il fournit un outil d’accélération de la formation Ascend, qui utilise un algorithme unique « moins BN » pour identifier intelligemment les opérateurs BN inutiles dans le réseau et un algorithme de gel aléatoire pour améliorer considérablement l’efficacité de la formation du modèle. Pour les scénarios d’inférence, l’outil de compression du modèle Ascend utilise des algorithmes intelligents uniques pour accélérer le processus d’inférence.

MindX : 2+1+X aide à fournir le calcul informatisé décisionnel aux industries

Huawei attache autant d’importance à la facilité d’utilisation qu’à la performance du calcul informatisé IA. À l’occasion du HAI 2020, Huawei a publié MindX 1.0, qui propose 2+1+X pour accélérer la convergence de l’IA et des industries. 2 indique la plateforme d’apprentissage profond MindX DL et la plateforme de périphérie intelligente MindX Edge ; 1 indique la bibliothèque de modèles préformés ModelZoo ; X indique les kits de développement logiciel (SDK) pour diverses industries.

MindX DL se concentre sur la gestion et la programmation unifiées des dispositifs de centres de données et des ressources de calcul informatisé, permettant ainsi aux partenaires de développer rapidement des systèmes d’apprentissage en profondeur. James Pei, président de 4Paradigm, une jeune pousse d’entreprise leader dans le domaine de l’IA, a expliqué comment 4Paradigm et Huawei construisent un appareil d’IA généraliste.

L’avantage de MindX Edge est qu’il peut déployer des services d’inférence collaborative en périphérie du nuage sur divers appareils en un seul clic. La plateforme ne nécessite qu’une surcharge de mémoire de 256 Mo et une utilisation du processeur de 3 %.

ModelZoo est classé par scénarios et cadres. Il est le moteur principal des deux plateformes d’apprentissage approfondi : MindX DL et MindX Edge. Actuellement, Huawei a fourni plus de 20 modèles performants dans ModelZoo. Ce nombre devrait dépasser les 50 au cours du second semestre de cette année.

Huawei Ascend fait un pas de plus pour permettre les applications d’IA dans tous les secteurs en fournissant des kits SDK industriels basés sur les algorithmes de base et l’expertise de Huawei en matière d’IA. Actuellement, Huawei a déployé une solution de fabrication intelligente alimentée par Atlas dans le centre de production de Songshan Lake. L’IA est appliquée pour détecter en quelques secondes les défauts des étiquettes et les vis manquantes. Cette solution améliore la précision d’inspection de 90 % (en utilisant la vision artificielle traditionnelle) à 99,9 %, et améliore l’efficacité par 3 fois, réalisant ainsi la fabrication intelligente d’Atlas par Atlas.

« L’IA a été appliquée à grande échelle aux postes de travail, aux lignes de production et aux ateliers dans les usines de Huawei », a déclaré le Dr Wu Jiayun, chef du laboratoire de vision du laboratoire d’automatisation industrielle de Huawei. Plus de 80 lignes de production dans les usines de Huawei ont appliqué l’IA pour la production de serveurs, de produits 5G et de terminaux. L’expérience accumulée dans l’application à grande échelle sera également intégrée dans les kits SDK pour l’industrie manufacturière. Il est prévu que le kit SDK combinant la technologie de la vision avec l’industrie manufacturière soit officiellement lancé en octobre de cette année.

En outre, de plus en plus de partenaires utilisent l’Atlas d’Huawei pour permettre la transformation numérique des industries. Le système de traduction instantanée iFLYREC, fourni par iFLYTEK, traduit en ligne pour HAI 2020 et est basé sur la solution Atlas AI.

L’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a également un cas d’utilisation. Selon Chen Jianjun, directeur principal du laboratoire de données volumineuses et de l’IA de l’ICBC, l’ICBC a lancé un cerveau intelligent basé sur le matériel Atlas et une plateforme logicielle de base pour fournir au secteur financier un calcul à haute dimension, à faible latence, à grande échelle et à haute densité.

Huawei préfère toujours offrir la plus grande simplicité aux clients et aux partenaires et s’occuper de la partie complexe lui-même. Selon Tony Xu, le logiciel Ascend AI généraliste de Huawei permet de maximiser les performances du matériel d’IA et de réduire les barrières à l’entrée des applications d’IA. Ascend sert de plateforme pour l’infrastructure d’IA et permet également de faciliter l’IA pour les industries. Huawei travaille avec des partenaires de l’écosystème pour construire un écosystème de calcul informatisé Ascend dynamique et, ensemble, s’élever vers une intelligence omniprésente.

