Huawei FusionServer Pro 2488H V5 établit un nouveau record dans SAP® BWH Benchmark

SHENZHEN, Chine, 20 septembre 2020 /PRNewswire/ — Dans la récente version 3 de SAP® BWH Benchmark, Huawei FusionServer Pro 2488H V5, avec 5,2 milliards d’enregistrements initiaux, a battu le record des serveurs à 4 sockets en délivrant 5 293 requêtes par heure dans la phase 2 (exécutions de requêtes par heure).

Le Huawei FusionServer Pro 2488H V5 abrite quatre processeurs évolutifs Intel® Xeon® dans un espace de 2U (2 unités de rack), avec 48 DIMM DDR4 et jusqu’à 25 lecteurs de 2,5 pouces pour le stockage local. Il fonctionne sur la mémoire persistante Intel® Optane™ (PMem) de la série 100 pour fournir une capacité de mémoire ultra-large et d’excellentes performances.

Huawei est devenu un partenaire technique mondial de SAP en 2012 et, au cours des huit dernières années, Huawei a innové avec SAP pour sortir les principales solutions Huawei SAP HANA. Ces solutions sont conçues pour suralimenter diverses industries et sont actuellement utilisées dans 25 industries, notamment dans le commerce de détail, la fabrication, l’énergie, la technologie et la finance dans plus de 40 pays et régions.

Pour plus d’informations sur les résultats des tests de Huawei FusionServer Pro 2488H V5, consultez le site officiel de SAP à l’adresse suivante :

https://www.sap.com/dmc/exp/ 2018-benchmark-directory/#/ bwh?filters=796990f5-2516- 49d7-a5f8-68b4b1172469; 6bc6523a-6abc-4c6d-8964- 91e7d3b5f5be; 4a9e824336e2837bf9081e423d59d5 cf;catProc4