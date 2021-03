Huawei : Explorer la GRANDEUR du monde intelligent en utilisant les jumeaux intelligents comme architecture de référence

— Huawei présente les dernières solutions et pratiques utilisées dans cinq scénarios intelligents améliorés

SHENZHEN, Chine, 26 mars 2021 /PRNewswire/ — Lors de la Conférence sur la transformation numérique industrielle 2021, Huawei a mis en évidence l’architecture jumeaux intelligents pour présenter les dernières solutions et pratiques dans cinq domaines clés : campus hautement efficace, cloud intelligent, énergie verte, centre de données hyperconvergé et solutions réseau déterminées par un laps de temps. Ces domaines constituent le point de départ pour la construction d’un monde intelligent en proposant des mises à niveaux intelligentes aux gouvernements et aux entreprises.

En 2020, Huawei a lancé les jumeaux intelligents, la première architecture de référence du secteur pour la mise à niveau intelligente des gouvernements et des entreprises. La société s’appuie sur les jumeaux intelligents pour travailler avec ses clients et ses partenaires, en fournissant des solutions basées sur des scénarios qui répondent à des exigences diverses. À ce jour, les solutions ont été appliquées à plus de 600 projets.

David Wang, directeur général de Huawei, a déclaré dans son discours d’ouverture : « Avec les jumeaux intelligents comme architecture de référence, nous fournissons aux clients des solutions de scénarios basées sur des campus hautement efficaces, le cloud intelligent, l’énergie verte, des centres de données hyperconvergé et des réseaux déterminés par un labs de temps Les mots représentant les principales caractéristiques des cinq solutions peuvent former le mot HEIGHT. Sur la base de ce concept, Huawei fournira les meilleurs produits et solutions aux entreprises du monde entier pour mettre en œuvre des solutions intelligentes et explorer ensemble la nouvelle GRANDEUR du monde intelligent. »

1. Cloud Intelligent : Le hub intelligent représente le « cerveau » et le système décisionnel des jumeaux intelligents, et l’infrastructure cloud constitue le cœur du hub intelligent.

HUAWEI CLOUD intègre l’IA dans les systèmes d’assistance traditionnels des entreprises et, plus important encore, dans les principaux processus de service, tout en servant également de base pour les mises à niveau intelligentes des gouvernements et des entreprises grâce à des solutions telles que la plateforme de conteneurs multi-cloud (MCP), FusionInsight et la plateforme de développement d’IA à guichet unique ModelArts. Cela simplifie et automatise à la fois le développement et la gestion en utilisant l’IA tout au long du cycle de vie de l’application, aidant ainsi les partenaires et les développeurs à développer rapidement des applications intelligentes.

Jacqueline Shi, vice-présidente du groupe commercial Cloud & AI de Huawei et présidente du département marketing Cloud & AI, Huawei Cloud & AI BG, a souligné : « Nous pensons que, dans une économie numérique, le cloud n’est plus seulement une question d’approvisionnement des ressources. Il s’agit plutôt d’une plateforme centrée sur les applications qui aidera les entreprises à se mettre à niveau de manière intelligente et à atteindre leurs principaux atouts concurrentiels en utilisant l’architecture de référence des jumeaux intelligents. »

2. Centre de données hyperconvergé : la base du hub intelligent

Les centres de données hyperconvergés dotés d’un stockage 100 % flash et tous les réseaux Ethernet sont nécessaires pour assurer un stockage efficace et une transmission sans perte de grandes quantités de données. La solution de centre de données hyperconvergé de Huawei comprend OceanStor, CloudFabric 3.0 et DC OptiX 2.0.

« Les données sont précieuses au 21e siècle. Si vous pouvez exploiter pleinement la valeur des données, vous prendrez davantage d’initiative dans le cadre de la concurrence à venir. Huawei développera continuellement la solution de réseau de centres de données hyperconvergés. Grâce à l’étroite collaboration entre le stockage et le réseau, cela aidera les clients à crée un puissant hub intelligent et à favoriser la transformation numérique des entreprises. » Déclaré par Kevin Hu, président de la gamme de produits de communication de données, Huawei.

Dr. Peter Zhou, président de la gamme de produits informatiques de Huawei, a déclaré : « Huawei OceanStor Dorado possède une architecture entièrement interconnectée. Cette architecture permet au système de rester opérationnel même si sept contrôleurs sur huit tombent en panne. Associé à une solution de reprise après sinistre en appliquant une méthode active-active, il atteint une fiabilité de 99,99999 % pour les données de production stratégiques. En outre, le stockage 100 % flash OceanStor Dorado permet de construire des centres de données 100 % flash écoénergétiques. Pour libérer le potentiel illimité offert par des quantités massives de données non structurées du HPC/HPDA et du big data, le lac de données de nouvelle génération Huawei OceanStor Pacific offre une super extension de capacité allant jusqu’à 4096 nœuds, une densité de performance 60 % supérieure et une densité de capacité 2,6 fois supérieure à celle du secteur, ainsi que des charges de travail hybrides et des capacités d’interconnexion multiprotocole. »

Huawei a également lancé la solution de réseau de centre de données hyperconvergé CloudFabric 3.0, qui comprend CloudEngine et iMaster NCE comme composants de base. Cette solution est la première à atteindre une capacité de réseau de conduite autonome de niveau 3 dans le secteur. En assurant un déploiement et des opérations intelligentes de bout en bout, l’OPEX peut être réduit de 30%. La solution peut également construire tous les réseaux de calcul et de stockage Ethernet sans aucune perte de paquets, ce qui permet d’optimiser à 100 % les performances de calcul. »

La solution DC OptiX 2.0 de Huawei fournit une interconnexion tout-optique ultra large bande, simplifiée et intelligente pour les DC. La solution a également été déployée avec succès chez le client ISP philippin, Converge. Ronald Brusola, directeur technique de Converge, a déclaré : « En coopérant avec Huawei, nous avons découvert le leadership de Huawei dans le domaine DCI. Grâce à la solution DC OptiX 2.0 de Huawei, nous sommes convaincus et nous nous sommes assurés que Converge prospérera davantage dans le domaine DCI pour fournir au marché philippin les services qu’il mérite vraiment. »

3. La connectivité intelligente est le corps des jumeaux intelligents, qui connecte le hub intelligent et l’interaction intelligente

Pour répondre aux diverses exigences des scénarios de connectivité, Huawei a développé de nombreuses innovations pour les plates-formes de fibre optique et de technologies IP, en créant des réseaux déterministes pouvant générer des retards.

Richard Jin, président de la gamme de produits de réseaux de transmission et d’accès de Huawei, a déclaré que le monde se trouve dans une ère de croissance explosive des données, mais que seules les données qui circulent peuvent produire de la valeur. La connectivité intelligente combinée à des expériences déterministes fournit une autoroute de l’information à large bande passante et à faible latence pour le flux de données et constitue l’artère principale de l’intelligence industrielle.

Le découpage optique basé sur la technologie Liquid OTN constitue une avancée majeure dans les réseaux déterministes après la hiérarchie numérique synchrone (SDH). Liquid OTN hérite des avantages de l’isolation physique des canaux rigides SDH et met en œuvre deux innovations : la simplification des protocoles et la convergence de l’architecture. Liquid OTN réduit la latence de 30%.

En outre, la taille de la tranche peut être ajustée de 2 Mbit/s à 100 Gbit/s en temps réel, selon les besoins. Cette solution garantit une expérience de service et répond aux exigences d’évolution à long terme de la transformation numérique industrielle, ce qui en fait un choix idéal pour la mise à niveau des réseaux SDH dans des secteurs tels que les réseaux électriques et les transports.

Dans le domaine de l’IP intelligente, Huawei a réalisé des innovations techniques basées sur SRv6 et a lancé la solution de réseau cloud intelligent CloudWAN 3.0. L’Agricultural Bank of China et Huawei se sont associés à des technologies SRv6 innovantes et de pointe pour obtenir une efficacité et des performances optimales pour les connexions multi-cloud.

4. Campus hautement efficace : l’unité de base du monde intelligent

Le campus du QG de Huawei à Bantian propose le cloud, l’intelligence, un accès entièrement sans fil et un support tout optique. Avec le Wi-Fi 6, les employés peuvent travailler et se connecter à tout moment et en tout lieu. Ils peuvent accéder à WeLink, qui permet la projection sur téléphone portable et la traduction en temps réel. La 5G prend également en charge la transmission en temps réel de vidéos 4K par des drones, ce qui signifie que le personnel peut surveiller les campus en temps réel, créant ainsi des environnements sûrs.

Bob Chen, président du département marketing et des ventes techniques de réseaux d’entreprise de Huawei Enterprise BG, estime que les campus seront les « cellules » porteuse de tout l’ADN nécessaire au futur monde intelligent où nous verrons davantage de scénarios de campus. À l’avenir, Huawei continuera à développer des solutions plus spécifiques pour un plus grand nombre de campus en s’appuyant sur ses 30 ans d’expérience et son savoir-faire technologique. Ce faisant, les solutions de Huawei peuvent accélérer la transformation numérique des campus et permettre davantage d’innovation en matière de services, avec le potentiel d’atteindre des campus zéro frontière, zéro attente et zéro danger.

Par exemple, la solution de réseau industriel entièrement optique de Huawei permet de réduire de 40 % le nombre de nœuds antidéflagrants dans les mines de charbon, d’atteindre une capacité efficace de localisation des défauts de 0,5 m et d’assurer une production sans danger dans les campus miniers.

Huawei a également présenté la solution de réseau de campus cloud CloudCampus 3.0 lors de cette conférence.

5. Énergie verte : fournir de l’énergie verte, conserver l’énergie et réduire les émissions en construisant des jumeaux intelligents.

Zhou Taoyuan, président de la gamme de produits d’alimentation numérique de Huawei, a déclaré : « Depuis des années, Huawei Digital Power a réalisé de nombreuses innovations passionnantes en intégrant l’électronique de puissance et les technologies numériques. En utilisant des bits pour gérer les watts, nous parvenons à produire de l’énergie verte et à utiliser efficacement l’énergie, rendant ainsi le monde intelligent plus vert. »

Dans la nouvelle zone de Binhe, sur la rive est du fleuve Jaune à Baofeng, dans le Ningxia, en Chine, Huawei construit une centrale photovoltaïque de 640 MW. Il intègre la technologie de suivi automatique mono-axe plat leader au monde. Cela permet aux panneaux solaires de suivre la lumière comme des tournesols et d’augmenter la production d’électricité de plus de 20 % par rapport aux centrales photovoltaïques traditionnelles. Plus de 400 kilomètres carrés de Goji bio de haute qualité ont été plantés sous les cellules solaires pour contrôler environ 650 kilomètres carrés de terres désertifiées.

