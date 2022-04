Huawei Cloud poursuit sa croissance rapide et fait progresser Everything as a Service (tout en tant que service)

Huawei Cloud a publié ses réalisations en matière d’innovation et ses plans de service lors du HAS 2022. Voici quelques faits saillants :

1 Stratégie

Jacqueline Shi, présidente du service mondial de marketing et de vente de Huawei Cloud, a déclaré qu’en 2021, Huawei Cloud a maintenu une croissance rapide et des percées continues, avec 59 % de clients clés en plus, 33 % d’ARPU en plus et une augmentation de 105 % des volumes de transactions sur la place de marché. Pour 2022, Huawei Cloud approfondira la stratégie de « Dive into Digital with Everything as a Service » (Plongez dans le numérique avec tout en tant que service) : Infrastructure en tant que service pour une accessibilité globale, Technologie en tant que service pour une innovation facile, Expertise en tant que service pour une excellence partagée.

2 Pistes

Huawei Cloud a fait des percées continues dans les secteurs de l’Internet et des entreprises. Son innovation technologique et sa collaboration cloud-cloud servent 80 % des 50 plus grandes entreprises Internet chinoises, les aidant à atteindre une croissance de haute qualité. La synergie entre Huawei Cloud et Huawei Cloud Stack crée un écosystème multi-cloud pour les organisations gouvernementales et les entreprises, répondant aux besoins des différentes phases de la migration vers le cloud. Huawei Cloud a servi plus de 600 clouds d’e-gouvernement, 6 grandes banques, les 12 banques commerciales par actions et les 5 principales institutions d’assurance en Chine, et plus de 30 aéroports intelligents.

3 Résolutions

En 2021, Huawei Cloud a proposé Everything as a Service (Tout en tant que service). En 2022, Huawei Cloud portera cette stratégie à un nouveau niveau.

Pour l’expertise en tant que service, Huawei Cloud distille une vaste expérience dans l’innovation conjointe et la transformation numérique dans MacroVerse aPaaS pour adapter l’innovation aux scénarios. Huawei Cloud fournit des conseils sur les trois points faibles de la migration vers le cloud : manque de volonté, de méthodologie et de facilité d’utilisation, fournissant la planification de l’infrastructure cloud, la cloudification des applications, l’activation des données et la transformation numérique pour aider les entreprises à adopter un parcours cloud simple, fluide et efficace.

4 Pipelines

En termes de technologie en tant que service, Huawei Cloud construit MetaStudio pour le contenu numérique, ModelArts MLOps pour le développement de l’IA, DevCloud pour le développement de logiciels et un pipeline pour la gouvernance des données, permettant au SaaS pour les industries de créer une plus grande valeur sur le cloud.

Un cercle de 50 ms

Pour l’infrastructure en tant que service, Huawei Cloud fournit KooVerse. Huawei Cloud et ses partenaires exploitent 65 zones de disponibilité dans 27 régions géographiques, couvrant plus de 170 pays et régions. Huawei Cloud déploiera des centres de données mondiaux dans 7 régions et 42 pays clés, et construira de nouveaux nœuds POP, améliorant les performances d’accès au réseau de chaque zone de service et créant une couverture cloud qui ne bénéficie que de 50 ms de latence.

En outre, Huawei Cloud augmentera les investissements sur le marché de l’industrie et approfondira l’innovation des services dans des domaines tels que la collaboration cloud-cloud, Go-Global et l’Internet industriel, offrant aux clients de meilleures technologies et services pour les aider à étendre leur espace commercial.

À l’avenir, Huawei Cloud continuera d’innover et de travailler avec ses clients, ses partenaires et ses développeurs pour saisir le potentiel de « Dive into digital with Everything as a Service » (Plongez dans le numérique avec Tout en tant que service), en jetant les bases du cloud pour un monde intelligent.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1806725/image.jpg