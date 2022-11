Hisense ouvre son premier showroom B2B en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 24 novembre 2022/PRNewswire/ — Hisense, l’une des principales marques mondiales d’appareils électroménagers et d’électronique grand public, a annoncé l’ouverture de son premier showroom B2B en Afrique du Sud.

Situé à Johannesburg, le showroom servira de salle d’exposition pour présenter les offres d’Hisense pour son segment B2B, telles que les affichages commerciaux, les appareils médicaux d’échographie et les solutions pour les villes intelligentes. Les différents produits et solutions d’affichage numérique d’Hisense, son système de régulation du trafic intelligent, ses appareils médicaux, ainsi que ses téléviseurs laser, ses téléviseurs ULED et ses réfrigérateurs intelligents seront également exposés dans la salle d’exposition.

« De nombreuses personnes en Afrique du Sud connaissent Hisense grâce à ses produits électroménagers ; cependant, ces dernières années, Hisense a également connu un développement rapide dans son segment B2B en transformant continuellement ses produits et sa chaîne industrielle vers le haut de gamme et la haute technologie, » a déclaré Patrick, directeur marketing de Hisense.

L’un des pôles d’activité du segment B2B d’Hisense, celui de l’affichage commercial, qui a connu une croissance significative en 2021, présentera plusieurs de ses produits et solutions au showroom, notamment les tableaux numériques interactifs, les panneaux de signalisation numérique, les murs vidéo, les murs LED, et la signalisation extérieure.

Les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur les offres d’Hisense en matière de transport intelligent. Hisense est sur le terrain depuis plus de 20 ans et a étendu ses activités dans de nombreux pays et régions du monde, notamment en Afrique du Sud, en Afrique de l’Ouest, aux Émirats arabes unis, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Slovénie et en Serbie, pour n’en nommer que quelques-uns. Il a également contribué à de nombreux projets importants dans le monde, notamment un système d’autobus intelligent à Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie, et un projet pilote de construction de transport intelligent à Doha.

Fort des décennies d’expertise d’Hisense dans les domaines du traitement d’images, du traitement de l’information et de la technologie d’interaction, Hisense Medical a développé avec succès certains produits essentiels tels que l’échographe Hisense HD60 à haute résolution de pointe. Hisense a obtenu une licence de l’Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA) pour l’appareil en janvier 2022.

L’investissement continu d’Hisense dans l’innovation et les décennies d’expertise accumulées dans la fabrication d’appareils électroménagers et d’électronique grand public lui ont permis de devenir non seulement une marque B2C, mais aussi une entreprise mondiale qui peut fournir des solutions compressives à des partenaires commerciaux du monde entier dans plus de secteurs. Considérant le segment B2B comme déterminant pour le développement de l’entreprise, Hisense est impatient de nouer des partenariats stratégiques avec davantage de partenaires commerciaux en Afrique du Sud et au-delà.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1954484/image_1.jpg