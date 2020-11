HIMSS & Health 2.0 Lançam Conferência e Exposição de Saúde Digital do Oriente Médio 29 nov-2 dez., 2020

CHICAGO, Nov. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A HIMSS & Health 2.0 Middle East Digital Health Conference & Exhibition (Conferência e Exposição de Saúde Digital do Oriente Médio) será um evento digital a ser realizado entre 29 de novembro e 2 de dezembro de 2020, sob o patrocínio de Sua Excelência o Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, Ministro da Saúde do Reino da Arábia Saudita, e em colaboração com o Ministério da Saúde, Conselho de Saúde Saudita e Comissão Saudita de Especialidades em Saúde.

A conferência tem como objetivo discutir desafios, visões e ideias atuais sobre planos e possíveis soluções futuras no campo da saúde nos níveis regional e internacional. A conferência também abordará as mais recentes informações de tecnologia da informação em saúde e como elas podem nos beneficiar, e enfatizará a importância da tecnologia da informação na área de saúde e seu papel no aumento da eficiência do desempenho e na melhoria da qualidade dos serviços e da utilização ideal dos recursos no setor da saúde. Além de destacar seu papel vital e fornecer a mais alta qualidade possível na prestação de cuidados de saúde a todos os beneficiários.

A conferência contará com a participação de especialistas do setor de saúde digital de dentro e fora do Reino Unido, e incluirá muitas palestras e workshops curtos “remotos” sob o slogan “Transforming Health and Care Together: From Vision to Reality” (Transformação Conjunta da Saúde e Atendimentos: da Visão à Realidade) , apresentado por especialistas sauditas, palestrantes e pessoas do exterior no campo da tecnologia da informação e saúde.

Durante a conferência, muitos temas diferentes serão discutidos, incluindo: a criação de um local de trabalho digital e discussão do status quo, liderança compartilhada das inovações e novos modelos de negócios, expansão dos cuidados de saúde para além dos hospitais, uso de dados: capacitação de sistemas de saúde mais inteligentes, lições aprendidas com a COVID-19, utilização da saúde digital para prever, prevenir e administrar crises futuras. Além de esclarecer as mais recentes inovações tecnológicas avançadas nos campos da saúde e como elas podem nos beneficiar.

As inscrições estão abertas.

Detalhes sobre a conferência podem ser encontrados aqui.

Sobre o HIMSS

HIMSS é uma consultoria global líder de pensamento que apoia a transformação do ecossistema de saúde através da informação e tecnologia. Como organização sem fins lucrativos orientada pela sua missão, o HIMSS oferece uma experiência ampla e profunda em inovação na saúde, políticas públicas, desenvolvimento de força de trabalho, pesquisa e análise para consultoria para líderes globais, partes interessadas e influenciadores sobre as melhores práticas em informação e tecnologia de saúde. Com a nossa inovação, o HIMSS fornece insights fundamentais, educação e eventos envolventes para provedores de cuidados de saúde, governos e fornecedores de mercado, garantindo que eles tenham as informações certas no ponto de decisão. Com sede em Chicago, Illinois, o HIMSS atende às comunidades globais de informação e tecnologia em saúde com operações focadas em toda a América do Norte, Europa, Reino Unido, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Nossos membros incluem mais de 80.000 indivíduos, 480 organizações de provedores, 470 parceiros sem fins lucrativos e 650 organizações de serviços de saúde.

