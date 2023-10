Henley & Partners organiza a 17ª Conferência de Cidadania Global em Dubai

LONDRES, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Espera-se que mais de 400 participantes de mais de 35 países participem da 17ª Conferência Global anual sobre Residência e Cidadania , que acontecerá na próxima semana (de 8 a 10 de novembro) no Hotel Shangri-La no DIFC, em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Organizada pela Henley & Partners , empresa líder mundial em consultoria internacional sobre cidadania e residência, este evento anual se tornou a maior e mais significativa conferência do mundo sobre riqueza privada e migração de investimentos, reunindo presidentes, primeiros-ministros, ministros e profissionais de alto escalão do governo, acadêmicos renomados, consultores de clientes privados, profissionais de gestão de patrimônio e mídia financeira e empresarial do mais alto nível.

O programa da conferência de 2023 apresenta conteúdo sofisticado e inovador sobre os principais desenvolvimentos que moldam a migração de investimentos e a geopolítica atualmente, oferecendo aos participantes a oportunidade de interagir com as maiores mentes e ideias mais recentes do mundo, acerca de temas centrais de cidadania global e interconectividade.

Dr. Christian H. Kalin , presidente do grupo Henley & Partners, que também falará na conferência, destaca que não poderia haver momento mais relevante e necessário para uma conexão transfronteiriça como cidadãos do mundo. “Em um momento da nossa história em que o nosso mundo parece cada vez mais dividido e polarizado, é mais importante do que nunca concentrarmos as nossas mentes na humanidade que compartilhamos e em como podemos ser mais fortes juntos. Embora possa significar coisas diferentes para pessoas diferentes, a cidadania global baseia-se no princípio de que todos nós temos responsabilidades para com o mundo como um todo, e não apenas para com os nossos próprios países ou comunidades locais. Esta conferência visa expandir os nossos horizontes por meio da aprendizagem e compreensão globais, para que possamos fazer mudanças de maneira mais significativa, em pequena e grande escala.”

Os renomados palestrantes da conferência incluem os Primeiros-Ministros de Montenegro, S. Ex.ª Dritan Abazovic, e de Granada, o Exmo. Dickon Mitchell, bem como o ex-Presidente e Porta-voz do Parlamento das Maldivas, o Exmo. Mohamed Nasheed. O CEO da Dubai Economic Development Corporation, Hadi Badri, juntamente com o Prof. Dr. Christian Joppke do Instituto de Sociologia da Universidade de Berna, na Suíça, o Dr. Titus Gebel, Presidente da Fundação Cidades Livres na Alemanha, o Prof. Dr. Khalid Koser, Diretor Executivo do Fundo Global de Resiliência e Envolvimento Comunitário (Global Community Engagement and Resilience Fund), a Diretora de Parcerias de Mulheres em IA, Oriente Médio, Debbie Botha, e o Dr. Parag Khanna, Fundador e CEO da Climate Alpha em Cingapura, entre muitos outros. Todos compartilharão as suas perspectivas sobre as principais tendências sociais, econômicas, políticas e ambientais que moldam o nosso mundo.

Outro destaque da conferência será o Jantar do Prêmio Cidadão Global 2023 , no dia 9 de novembro, para homenagear um indivíduo notável que trabalha para promover um dos desafios globais que afetam a humanidade hoje. Organizado em colaboração com a Andan Foundation , organização humanitária suíça sem fins lucrativos, o laureado deste ano será anunciado no evento de gala, e o lucro líquido da noite será doado à fundação focada na autossuficiência dos refugiados por meio da educação, do empreendedorismo e do emprego.

