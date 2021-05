GMAC lança Exame em Chinês no GMAT™ Microsite oficial

Novo site visa atender melhor os futuros alunos da região que buscam um diploma de pós-graduação em business

RESTON, Va., May 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), principal associação global de faculdades de business e administradora do Graduate Management Admission Test™ (GMAT™), anunciou hoje o lançamento do exame em chinês no site GMATTM oficial GMAT.com.cn . Na qualidade de exame mais amplamente utilizado para admissões de pós-graduação em business aceito por mais de 7.000 programas de pós-graduação em business em todo o mundo, o GMAT tem sido uma ferramenta de avaliação líder entre o vasto conjunto de talentos na região da Grande China há mais de seis décadas.

Reconhecendo o crescente interesse na pós-graduação em educação de gestão (GME), o GMAC estabeleceu o microsite para que os futuros alunos da região possam acessar informações precisas, abrangentes e oficiais sobre GMAT e GME no seu idioma nativo, imediata e confortavelmente. Com um conteúdo localizado e direcionado, o site chinês do GMAT, juntamente com a conta oficial do WeChat do GMAT que entrou em operação no início deste ano, fornece as plataformas digitais essenciais para a criação e fortalecimento de uma conexão entre talentos da língua chinesa e as principais faculdades de business do mundo na região e além, e preencher uma lacuna de informação no mercado.

“A China cresceu ao longo dos anos até se tornar a segunda maior região do GMAT, depois apenas dos Estados Unidos”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “À medida que as vacinas se tornam mais amplamente disponíveis e a esperança de recuperação econômica começa a se enraizar, esperamos ver mais mobilidade e que mais estudantes chineses comecem e retornem à sua jornada de educação empresarial de pós-graduação no seu próprio país ou no exterior, se beneficiando das novas plataformas de língua chinesa que estamos oferecendo hoje.”

De acordo com o relatório mba.com Prospective Students Survey Report de 2021 do GMAC publicado em março, o nível de preocupação com o impacto da COVID-19 vem diminuindo ao longo do tempo. Especificamente, a proporção de entrevistados chineses que relataram estar extremamente ou muito preocupados caiu de 71% em julho de 2020 para 48% em novembro do ano passado. O relatório também revelou que os entrevistados chineses que planejam fazer um MBA fora do seu país não estão mudando seus planos, apesar da pandemia, com 89% planejando fazer seu MBA nos Estados Unidos e 55% no Reino Unido, tornando esses dois países os principais destinos a serem consideração.

“O interesse e o desejo dos talentos empresariais chineses em prosseguir com os estudos de pós-graduação em gestão não diminuíram, apenas foram colocados em espera”, disse Yuan Ding, vice-presidente e reitor do CEIBS e diretor do conselho do GMAC. “O site chinês oficial do GMAT irá ajudar na conexão de talentos empresariais chineses em todo o mundo com faculdades de business em todo o mundo, e não deixará nenhum talento de fora.”

Mais de 7 milhões de candidatos na sua jornada de mestrado em business ou MBA visitaram mba.com , principal portal de recursos e informações de educação do GMAC, para explorar as opções de faculdades de business, se preparar e se inscrever em exames, e obter conselhos sobre o processo de admissão. O GMAC está empenhado em apoiar as metas dos futuros alunos chineses que desejam se preparar e se inscrever no exame GMAT.

Sobre o GMAC ™

O Graduate Management Admission Council (GMAC – Conselho de Admissão de Gestão de Pós-Graduação) é uma associação global das principais faculdades de pós-graduação em business. Fundado em 1953, o GMAC está empenhado em criar soluções para faculdades e candidatos de business para que eles possam encontrar, avaliar, e se conectar uns com os outros.

O GMAC™ oferece pesquisas internacionais, conferências da indústria, ferramentas de recrutamento e avaliações para a indústria de graduação em gestão, bem como ferramentas, recursos, eventos e serviços que ajudam a orientar os candidatos na sua jornada rumo ao ensino superior. De propriedade e administrado pelo GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é o exame mais amplamente utilizado pelas faculdades de business em todo o mundo. O GMAC™ também é proprietário e administra o exame NMAT by GMAC™ (NMAT™) e Executive Assessment (EA). BusinessBecause e The MBA Tour são subsidiárias do GMAC™, uma organização global com escritórios na China, Índia, Reino Unido e Estados Unidos.

Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com .