Globalization Partners lance son équipe Chiffre d’affaires dans la région EMEA

Nick Adams est nommé directeur général adjoint des ventes

BOSTON et LONDRES, 11 août 2020 /PRNewswire/ — Globalization Partners, qui simplifie le commerce international en permettant aux sociétés d’embaucher des talents dans plus de 180 pays sans passer par la création complexe de succursales ou de filiales, a dévoilé les projets d’expansion de ses ventes dans la région EMEA. Ayant pour principale mission d’aider les compagnies américaines à se développer à l’international, la société est déjà établie à travers l’Europe. La nouvelle expansion vise à étoffer les équipes des ventes et de marketing pour accélérer et faciliter l’embauche partout et à tout type de poste pour les sociétés basées en Europe.

« Notre mission est de lever les obstacles au commerce international et la région EMEA nous offre des possibilités majeures à l’heure où nous nous proposons de satisfaire les besoins de nos clients actuels et à venir », déclare Diane Albano, directrice Chiffre d’affaires chez Globalization Partners. « Alors que les économies sont sur la voie de la reprise, nous préparons le terrain afin d’aider les sociétés à saisir l’occasion de se développer sur les marchés internationaux et d’embaucher des talents rapidement. »

« Depuis 2019, notre bureau de Londres travaille avec Globalization Partners pour recruter les talents dont nous avons besoin dans divers pays, notamment l’Estonie, l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas », explique Nathan Jeune-Manning, responsable People Partnering chez Snyk. « En tant que société pour développeurs spécialisée dans la sécurité informatique, notre objectif est d’aider les entreprises pilotées par logiciel à s’accroître rapidement tout en restant protégées. Nous pouvons, grâce à Globalization Partners, nous concentrer sur cette mission en embauchant nos collaborateurs dans le respect de la réglementation du travail des nouveaux marchés, au fur et à mesure que la demande de notre solution s’accélère. »

Ce communiqué fait suite à l’implantation récente du centre technologique d’excellence de Globalization Partners à Galway, en Irlande, ainsi qu’à l’annonce de son intention d’y réaliser des centaines d’embauches ces prochaines années. Outre le Royaume-Uni et l’Irlande, la société est déjà présente dans tous les pays d’Europe occidentale.

La prochaine phase de l’expansion de la société dans la région EMEA est actuellement menée par le nouveau directeur général adjoint des ventes, Nick Adams, qui a passé plus de 20 ans à aider des entreprises à forte croissance à se développer dans la région. Ses attributions comprennent la conduite de l’évolution de la société en Europe grâce à une collaboration étroite avec des partenaires stratégiques. En très peu de temps, Globalization Partners a signé de nouveaux accords avec activpayroll, Anthrolys, Africa Deployments, Pay Plus, FACT et Adaptive Business Group.

Nick Adams, directeur général adjoint des ventes chez Globalization Partners, commente : « Europe est un haut lieu de l’innovation. Des villes-clés de la région, comme Londres, Berlin et Paris, sont des pôles de startups. Depuis 2012, nous y avons vu une croissance énorme de l’incubation des sociétés tech. Ces entreprises cherchent désespérément à atteindre rapidement de nouveaux marchés. Cependant, le plus important pour elles est de pouvoir embaucher les talents où et quand elles en ont besoin. Notre solution les y aide, parfois en un jour à peine. »

À propos de Globalization Partners

Globalization Partners aide les sociétés à se développer rapidement à l’international sur cinq continents et dans 187 pays. Notre modèle Global Employer of Record (EOR) permet aux entreprises de réaliser une embauche en 12 heures minimum sans se préoccuper de questions complexes de droit, de fiscalité et de RH internationaux. Lorsque les sociétés trouvent le meilleur candidat, ce dernier est inscrit à notre registre de la paie selon la réglementation en vigueur localement. Nous proposons la solution la plus fiable du marché, ainsi que des services d’assistance de qualité tous les jours de l’année. Nous disposons d’équipes et de bureaux dans le monde entier. Nos sièges mondiaux se trouvent à Boston et en Californie ; nos sièges régionaux, à Londres, en Irlande, à Singapour et à Dubaï.

Globalization Partners est certifiée Privacy Shield pour les données RH et atteint régulièrement un taux de satisfaction des clients de 97 % en facilitant l’accès des sociétés aux marchés internationaux. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur le site : globalization-partners.com ou nous rejoindre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, ou consulter notre blog.

