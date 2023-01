FURA Gems nomme Mazars SA et amorce le processus d’enregistrement auprès du Responsible Jewellery Council (RJC)

FURA Gems

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — FURA Gems a annoncé aujourd’hui avoir amorcé le processus de certification avec le Responsible Jewellery Council (RJC), démontrant ainsi son engagement en faveur de pratiques commerciales responsables. Le projet sera pris en charge par Mazars Suisse, qui assistera FURA Gems et tous ses sites d’exploitation minière en Colombie pour les émeraudes, au Mozambique pour les rubis et en Australie pour les saphirs dans le processus de préparation du RJC. FURA a déjà enregistré son site australien auprès du RJC et prévoit maintenant d’étendre la certification au groupe et à l’ensemble de ses sites d’exploitation. Avec le soutien de Mazars, FURA visera à achever le processus de certification au plus tard le 31 décembre 2023 pour tous ses sites d’exploitation.

La certification RJC s’inscrit dans le cadre de l’ambitieuse stratégie ESG déployée par FURA depuis sa création en 2017. Au début de l’année dernière, FURA a annoncé son partenariat avec Gübelin pour assurer la traçabilité de toutes ses pierres grâce à la Provenance Proof Blockchain. La certification RJC marque une étape supplémentaire importante vers la réalisation des objectifs ambitieux de FURA en matière de critères ESG.

« Il s’agit d’une prise de position forte de notre part, car nous lançons la certification de toutes nos mines produisant des émeraudes, des rubis et des saphirs », déclare Dev Shetty, fondateur et PDG de FURA Gems. Le processus de certification nous permettra de formaliser notre engagement depuis notre fondation : fournir au marché de la joaillerie des pierres précieuses de couleur en assurant la traçabilité et la provenance de sources durables. Pour y parvenir, nous avons identifié Mazars comme le partenaire idéal pour mener à bien le processus au siège social comme sur l’ensemble de nos sites de production. Mazars offre la combinaison idéale d’expertise régionale et de perspective mondiale, ce qui nous permet de mener le projet avec le plus haut degré de compétences et de professionnalisme. »

Franck Paucod, associé chez Mazars, ajoute : « Nous sommes ravis d’accompagner FURA Gems dans le processus exigeant de la certification COP du RJC. La réalisation du projet sur les trois (3) mines en même temps témoigne de l’engagement de FURA en faveur de l’exploitation minière responsable. Nous sommes convaincus que notre expertise dans le secteur des pierres précieuses et de la joaillerie nous permettra de soutenir FURA dans son engagement à développer un cadre solide pour l’obtention de la certification RJC. »

À PROPOS DE FURA GEMS

Créée en 2017, FURA Gems Inc. est une société spécialisée dans l’extraction et la commercialisation de pierres précieuses de couleur. Basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, FURA compte plus de 1 200 employés sur tous les continents. Il s’agit de la première entreprise pionnière, créative et éthique à couvrir l’ensemble de la gamme des pierres précieuses de couleur. Elle exploite trois filiales minières en Colombie, au Mozambique et en Australie qui extraient des émeraudes, des rubis et des saphirs. FURA a également lancé son programme de prospection à Madagascar en vue de l’extraction de saphirs. Il s’agit de la société d’extraction de pierres précieuses de couleur qui connaît la plus forte croissance tout en assurant la stabilité et la traçabilité des pierres précieuses de couleur extraites de manière éthique, de l’état brut à la commercialisation.

À PROPOS DE MAZARS

Mazars est un partnership intégré à l’échelle internationale, spécialisé dans l’audit, la comptabilité, le conseil, la fiscalité et les services juridiques. Présent dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde, Mazars s’appuie sur l’expertise de plus de 44 000 professionnels pour accompagner ses clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.

Mazars Suisse est spécialisée dans le secteur de l’horlogerie et de la joaillerie. Mazars peut soit accompagner les clients tout au long de la préparation et de l’enregistrement de la certification COP du Code de pratique du RJC, ce qui est le cas pour FURA Gems, soit effectuer des audits pour la certification d’entreprises conformément à la COP du RJC.

