FURA Gems nomeia Mazars SA e inicia processo de registo junto do Conselho de Joalheria Responsável (RJC)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A FURA Gems anunciou hoje ter iniciado o processo de certificação junto do RJC, demonstrando o seu compromisso com práticas empresariais responsáveis. O projeto será liderado pela Mazars Suíça, que acompanhará a FURA Gems e todos os respetivos locais de mineração em funcionamento, designadamente na Colômbia para as esmeraldas, Moçambique para os rubis e a Austrália para as safiras, através do processo preparatório do RJC. A FURA já tinha registado a sua unidade australiana junto do RJC, e procurará agora expandir a certificação ao grupo e a todos os respetivos locais de mineração. Com o apoio da Mazars, a FURA terá como meta concluir o processo de certificação até 31 de dezembro de 2023, para todos os respetivos locais de mineração.

A certificação do RJC faz parte da ambiciosa estratégia ESG implementada pela FURA desde a sua fundação, em 2017. No início do ano passado, a FURA anunciou a parceria com a Gübelin para fornecer rastreabilidade a todas as suas pedras através do protocolo de confiança (blockchain) da Provenance Proof. A Certificação do RJC marca um passo adicional importante rumo à concretização das ambiciosas metas ESG estabelecidas pela FURA.

“Trata-se de uma declaração forte da nossa parte, pois estamos a lançar a certificação para todas as nossas minas que produzem esmeraldas, rubis e safiras”, diz Dev Shetty, fundador e CEO da FURA Gems. “Este processo de certificação permitir-nos-á formalizar o compromisso assumido desde a nossa fundação: fornecer ao setor da joalharia pedras preciosas de cor rastreáveis e de origem sustentável. Para tal, identificámos a Mazars como a parceira ideal para conduzir o processo em todas as nossas unidades de produção e ao nível da sede. A Mazars oferece a combinação ideal de experiência regional e perspetiva global, permitindo-nos conduzir o projeto com um enorme nível de competências e profissionalismo.”

Franck Paucod, sócio da Mazars, explica: “Estamos entusiasmados por acompanhar a FURA Gems ao longo deste processo exigente que é a Certificação do Código de Práticas do RJC. A realização do projeto para as três (3) minas em simultâneo mostra o compromisso da FURA em termos de mineração responsável. Estamos confiantes de que, com a nossa experiência no setor das pedras preciosas e das joias, poderemos apoiar a FURA no seu compromisso de construir uma estrutura sólida para a obtenção da certificação RJC.”

SOBRE A FURA GEMS

A FURA Gems Inc. é uma empresa de mineração e comercialização de pedras preciosas de cor criada em 2017. Com sede no Dubai, Emirados Árabes Unidos, a FURA tem mais de 1200 funcionários em todos os continentes. É o primeiro empreendimento pioneiro, criativo e ético a cobrir todo o espectro de pedras preciosas de cor. A empresa opera em três filiais de mineração na Colômbia, Moçambique e Austrália, que extraem esmeraldas, rubis e safiras. A FURA também iniciou o respetivo programa de exploração em Madagáscar para a extração de safiras. É a empresa de mineração de pedras preciosas de cor que mais cresce para garantir a estabilidade e a rastreabilidade de pedras preciosas de cor eticamente extraídas, desde a extração em bruto até à distribuição retalhista.

SOBRE A MAZARS

A Mazars é uma parceria internacionalmente integrada, especializada em auditoria, contabilidade, consultoria, fiscalidade e serviços jurídicos. Com atividade em mais de 90 países e territórios em todo o mundo, a Mazars conta com a experiência de mais de 44 000 profissionais para ajudar clientes de todas as dimensões, em todas as fases do respetivo desenvolvimento.

A Mazars Suíça é especializada nos setores da relojoaria e joalharia. A Mazars pode acompanhar os seus clientes em toda a fase de preparação e registo da certificação do Código de Práticas do RJC, como é o caso da FURA Gems, ou realizar auditorias para a certificação das empresas em conformidade com o CdP do RJC.

MAIS INFORMAÇÕES Gianluca Maina, Diretor de Marketing, FURA Gems, gianluca.maina@furagems.com Franck Paucod, Sócio, Mazars SA, franck.paucod@mazars.ch

