Fredrick D. Scott annonce la fin réussie de sa période de liberté surveillée

NEW YORK, 18 février 2021 /PRNewswire/ — Fredrick D. Scott a annoncé aujourd’hui qu’il a terminé avec succès sa peine de trois ans de libération surveillée en relation avec son précédent plaidoyer de culpabilité pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique et pour avoir fait une fausse déclaration à la Securities and Exchange Commission ; un plaidoyer qui a été obtenu par l’intimidation et forcé par l’accusation après l’échec de l’obtention d’une mise en accusation.

Bien qu’il n’ait jamais été inculpé par un jury de ses pairs et qu’il soit la seule personne jamais inculpée à quelque titre que ce soit dans son affaire, en raison des pressions exercées par le ministère public et des menaces d’inculpation et d’expulsion de son épouse d’alors, qui était sur le point de recevoir sa carte verte, Fredrick a renoncé à son droit d’être inculpé et a conclu un accord de plaidoyer sur la base des informations fournies par le procureur, et a été condamné par la suite à cinq ans de prison fédérale et à trois ans de libération surveillée.

« Bien que je ne sois pas heureux des circonstances et des situations entourant mon plaidoyer de culpabilité, je ne suis pas non plus heureux de tout le temps que je n’ai pas passé avec mes enfants. L’effet immédiat de ce qui s’est passé, bizarrement, a été la meilleure chose qui pouvait m’arriver à ce moment-là. Cela m’a donné le temps, le temps de me trouver, d’apprendre à m’aimer et à m’accepter pour ce que je suis, de trouver mon but et ma vocation dans cette vie et de réaliser ce que signifie vraiment être « Noir en Amérique ». J’ai été partout où une personne veut être et partout où elle ne veut pas être et grâce à cela, je peux maintenant utiliser efficacement mes connaissances, mon expérience et mes aptitudes pour apporter un impact et un changement réels dans les communautés défavorisées aux États-Unis et à l’étranger et je me réjouis de le faire ! »

À propos de Fredrick D. Scott :

Fredrick D. Scott est le PDG de The Scott Family Office Intl, une structure de bureau unifamiliale à partir de laquelle il gère les biens de sa famille. Il est également président du conseil d’administration de la fondation basée à New York, The Scott Family Foundation Intl, une organisation de la société civile (OSC) et membre du Pacte mondial des Nations unies. Fredrick est consultant en affaires, investisseur en capital privé, conférencier motivateur, activiste social et philanthrope. Cité dans le « Top 30 Under 30 » du magazine Ebony en mai 2010 à l’âge de 25 ans, Fredrick était, à l’époque, le plus jeune fondateur afro-américain de fonds spéculatifs de l’histoire.

Fredrick est le pionnier du mouvement #GetRealWoke. Ce mouvement a été conçu pour favoriser la stabilité économique, la viabilité et l’épanouissement de notre communauté en faisant progresser les initiatives d’éducation financière et en luttant contre les tactiques policières, d’incarcération et économiques qui sont utilisées pour priver perpétuellement les communautés de couleur de leurs droits et faire de ces communautés des esclaves modernes aux États-Unis. Vous pouvez en apprendre davantage sur Fredrick et ses efforts en visitant le site : https://fredrickdscott. com et sur Instagram : @fredrickdscott

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1439873/Fredrick_D_ Scott.jpg