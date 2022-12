Francisco Oliva nommé responsable du développement commercial pour l’Amérique du Sud de Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Calif., 03 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d’annoncer que Francisco Oliva a été nommé responsable du développement commercial pour l’Amérique du Sud.

Francisco est titulaire d’un MBA et d’un diplôme d’ingénierie mécanique et apporte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur du gaz industriel ayant travaillé avec Air Products (précédemment Indura) en Amérique du Sud. Il a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre et l’optimisation du développement commercial, des processus et de la gestion de projets pour des sociétés nationales et multinationales dans les domaines des acquisitions, du développement commercial et de l’approvisionnement en Amérique du Sud.

Basé à Santiago, au Chili, il gèrera et développera les opportunités commerciale dans le pays et dans l’intégralité du territoire sud-américain, et rendra compte à Emile Bado, vice-président exécutif du développement commercial et des ventes, et à George Pappagelis, président de Nikkiso Cosmodyne.

« Nous sommes impatients de pouvoir développer et étendre notre soutien à ce marché important avec la connaissance de l’industrie et du marché de Francisco, et de poursuivre le développement des opportunités dans cette région », a déclaré Emile Bado.

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement : avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .

