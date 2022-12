Francisco Oliva assume como Gerente de Desenvolvimento Comercial (América do Sul) do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Calif., Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”), parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar que Francisco Oliva é o novo Gerente de Desenvolvimento Comercial na América do Sul.

Francisco possui formações em Engenharia Mecânica e MBA e traz consigo mais de 30 anos de experiência no setor de gases industriais, tendo trabalhado na Air Products (antiga Indura) na América do Sul. Ele foi fundamental na implementação e otimização do desenvolvimento comercial, dos processes e da gestão de projetos de empresas nacionais e multinacionais nas áreas de aquisição, desenvolvimento comercial e aprovisionamento na América do Sul.

Com base em Santiago, no Chile, ele fará a gestão e o desenvolvimento de oportunidades comerciais locais e em todo o território da América do Sul, subordinado a Emile Bado, vice-presidente executiva de vendas e desenvolvimento comercial, e George Pappagelis, presidente da Nikkiso Cosmodyne.

“Estamos ansiosos para ampliar e expandir nossa capacidade nesse importante mercado com os conhecimentos do Francisco sobre o mercado e o setor, e também para aprofundar o desenvolvimento das oportunidades na região”, aponta Emile Bado.

Com esse reforço, a Nikkiso reafirma seu comprometimento de estabelecer presença global e local junto a seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

Subsidiárias da Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) atuam na fabricação e em serviços associados a equipamentos projetados para o processamento de gás criogênico (bombas, turboexpansores, permutadores de calor, etc.), e usinas de processamento de gases industriais, liquefação de gás natural (LGN), liquefação de hidrogênio (LH2) e ciclo Rankine orgânico para recuperação de calor rejeitado. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, da Nikkiso Cryo, da Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, da Cosmodyne e da Cryoquip, bem como de um grupo de controle compartilhado de cerca de 20 entidades operativas.

Para saber mais, acesse www.nikkisoCEIG.com e w ww.nikkiso.com.

ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

