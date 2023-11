Fortrea Anuncia Parceria Baseada em IA com a Medidata para Aumentar a Diversidade dos Ensaios Clínicos

Colaboração utiliza a IA da Medidata para aprimorar o acesso e a participação de diversos grupos populacionais em estudos clínicos

DURHAM, N.C., Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fortrea (Nasdaq: FTRE), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje uma parceria com a Medidata , uma empresa da Dassault Systèmes fornecedora líder de soluções de ensaios clínicos para a indústria de ciências da vida, para uso dos Medidata AI Intelligent Trials para aumento do acesso a diversos pacientes dos ensaios clínicos conduzidos pela Fortrea.

O uso da Medidata AI pela Fortrea se baseia em uma colaboração existente entre as duas empresas que expande o uso do Medidata Rave EdC , um sistema EdC avançado, robusto e seguro para a o gerenciamento e captura de dados em sites de ensaios clínicos, de pacientes e laboratórios. A Fortrea irá utilizar os recursos dos Medidata AI Intelligent Trials, incluindo dados de viabilidade e diversidade do estudo, para ajudar as biofarmas emergentes e grandes, bem como os dispositivos médicos e empresas de diagnóstico, a atingir metas de inscrição que reflitam as populações mais impactadas por cada doença ou condição do estudo.

“Os recursos de dados e interface da Medidata irão aumentar a nossa capacidade de integrar perfeitamente as diversas populações ao processo de testes clínicos”, disse o COO e Presidente de Serviços Clínicos da Fortrea, Mark Morais. “Estamos muito contentes em trabalhar com a Medidata como parte da estratégia de avanço de dados da Fortrea.”

“A Fortrea e a Medidata compartilham o compromisso de avançar a pesquisa de ensaios clínicos e esta parceria está pronta para remodelar o cenário da diversidade dos ensaios clínicos em todo o mundo”, disse Fareed Melhem, SVP, Medidata AI. “Juntas, nossas soluções apoiam os clientes de ciências da vida a acelerar os cronogramas de estudo e tornar os benefícios das terapias clínicas mais acessíveis a uma faixa diversificado de pessoas.”

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico e acesso ao paciente para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes que precisam delas. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica, soluções de testes com tecnologia diferenciada e serviços pós-aprovação. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada de aproximadamente 19.000 pessoas que trabalham em mais de 90 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para paciente na Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn e X (antigo Twitter) @Fortrea.

