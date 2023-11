Fortrea annonce un partenariat avec Medidata basé sur l’IA afin d’accroître la diversité dans les essais cliniques

La collaboration s’appuie sur l’IA de Medidata pour améliorer l’accès et la participation de divers groupes de population aux études cliniques

DURHAM, Caroline du Nord, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq : FTRE), l’un des plus grands organismes de recherche sous contrat (« ORC ») au monde, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Medidata , une société de Dassault Systèmes et l’un des principaux fournisseurs de solutions d’essais cliniques pour le secteur des sciences de la vie, afin d’utiliser les essais de Medidata basés sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’accès à divers patients aux essais cliniques menés par Fortrea.

L’utilisation de l’IA de Medidata par Fortrea s’inscrit dans le cadre d’une collaboration déjà existante entre les deux sociétés, en élargissant l’utilisation par Fortrea de Rave EDC de Medidata , un système EDC avancé, robuste et sécurisé pour la saisie et la gestion des données relatives aux centres d’essais cliniques, aux patients et aux laboratoires. Fortrea exploitera les fonctionnalités des essais alimentés par l’IA de Medidata, y compris les données de faisabilité et de diversité des études, afin d’aider les entreprises biopharmaceutiques (qu’elles soient nouvelles ou de grande taille), ainsi que les sociétés proposant des dispositifs médicaux et des diagnostics, à atteindre des objectifs de participation aux études cliniques qui soient à l’image des populations les plus impactées par chaque maladie ou situation étudiée.

« Les données et les capacités d’interface de Medidata amélioreront notre capacité à intégrer de manière transparente diverses populations dans les processus d’essais cliniques », a déclaré Mark Morais, directeur des opérations et président des services cliniques de Fortrea. « Nous sommes ravis de travailler avec Medidata dans le cadre de la stratégie de Fortrea en matière de données. »

« Fortrea et Medidata partagent le même engagement à faire avancer la recherche sur les essais cliniques et ce partenariat est destiné à remodeler le paysage de la diversité dans les essais cliniques à l’échelle mondiale », a déclaré Fareed Melhem, vice-président principal, Medidata AI. « Les solutions que nous développons ensemble aident les clients spécialisés dans les sciences de la vie à réduire les délais de réalisation des études et à rendre les bienfaits des thérapies cliniques plus accessibles à un large éventail d’individus. »

À propos de Fortrea

Fortrea (Nasdaq : FTRE) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de développement clinique et d’accès aux soins pour les patients dans le secteur des sciences de la vie. Nous collaborons avec des sociétés de renom et émergentes, spécialisées dans le domaine biopharmaceutique, des dispositifs médicaux et du diagnostic afin de stimuler l’innovation en matière de soins de santé pour accélérer la mise au point de traitements révolutionnaires pour les patients qui en ont besoin. Fortrea propose des solutions pour la gestion d’essais cliniques de phase I à IV, pour la pharmacologie clinique, pour les essais différenciés axés sur la technologie ainsi que des services après approbation. Les solutions de Fortrea s’appuient sur trois décennies d’expérience couvrant plus de 20 domaines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un réseau solide de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée d’environ 19 000 personnes travaillant dans plus de 90 pays est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et flexibles à nos clients, partout dans le monde. Obtenez plus d’informations sur la manière dont Fortrea influence le changement, du pipeline au patient, sur Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn et X ( anciennement Twitter) @Fortrea.

