Floship Torna-se Segunda Beneficiária de Investimento da FedEx Innovation Lab

O investimento é um marco significativo e sinaliza uma nova era no desenvolvimento do futuro dos serviços de atendimento de e-commerce circular global.

HONG KONG, June 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Floship, principal fornecedora global de soluções de cadeia de suprimentos circulares, anunciou hoje que recebeu um investimento da FedEx Innovation Lab (FIL). Este investimento da FIL fortalecerá a capacidade da Floship de ampliar sua oferta de serviços em novos mercados. A Floship está pronta para colaborar com a FedEx para o desenvolvimento de uma solução completa de atendimento e devolução digitalizada que crie uma logística inteligente para todos.

Essa parceria proporcionará aos clientes de e-commerce da FedEx acesso à rede global de depósitos da Floship e aos recursos da potente plataforma de logística para agilizar suas operações de atendimento de e-commerce. Além disso, os clientes da Floship poderão aproveitar as redes globais da FedEx, bem como uma ampla gama de opções de transporte da FedEx para otimizar suas operações.

A FedEx Innovation Lab faz investimentos iniciais em startups em ascensão para agregar valor adicional em termos de capacidade e velocidade de lançamento no mercado para empresas iniciantes por meio da rede global, recursos e base de clientes da FedEx.

Josh Tsui, CEO da Floship, comentou sobre o investimento: “É uma honra para a Floship colaborar com a FedEx. Este é um marco significativo na jornada da Floship para se tornar o principal fornecedor de soluções de cadeia de suprimentos e atendimento circular em todo o mundo. É uma indicação para os nossos clientes de e-commerce da futura direção estratégica da Floship e das melhorias da nossa oferta de serviços”, disse Tsui.

As soluções de ecossistema de cadeia de suprimentos circular global da Floship abrangem todos os aspectos da cadeia de suprimentos global, garantindo um esforço operacional mínimo para as empresas de comércio eletrônico e permitindo que os proprietários de empresas se concentrem em impulsionar o crescimento com a flexibilidade do investimento e, ao mesmo tempo, ter tranquilidade.

