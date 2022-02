FloQast célèbre 2021 en tant qu’année charnière pour la croissance de l’entreprise

Alimentée par une ronde de financement de série D et une campagne de recrutement couronnée de succès, FloQast poursuit sa dynamique tout au long du 4e trimestre avec un taux de croissance en glissement annuel impressionnant

LOS ANGELES, 03 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — FloQast , un fournisseur de logiciels d’automatisation des flux de travail comptables créés par des comptables pour les comptables, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le 4e trimestre et 2021, clôturant une année décisive caractérisée par son expansion internationale, de nouveaux produits et initiatives de l’entreprise, des distinctions du secteur et la plus grande croissance observée par la société depuis son lancement. La société a enregistré une croissance en glissement annuel de 97 % de son revenu récurrent annuel (RRA) pour le trimestre, ainsi qu’une croissance en glissement annuel de 153 % de son nouveau RRA net pour 2021. En outre, avec plus de 1 500 clients à l’échelle mondiale, FloQast a ajouté 171 nouveaux clients au cours du 4e trimestre. Ces jalons découlent du récent financement de série D de 110 millions de dollars mené par Meritech Capital, et renforcent le rôle de leader de la société dans la technologie d’automatisation des flux de travail.

« L’année dernière, FloQast a connu une croissance exceptionnelle à travers le monde, avec notamment des financements, des lancements de produits et de plateformes, l’acquisition de clients et bien plus encore, ce qui en fait l’une des années les plus importantes et couronnées de succès de la société depuis sa création », a déclaré Mike Whitmire, expert-comptable agréé inactif, cofondateur et PDG de FloQast. « Cette croissance témoigne des avancées cruciales qui s’enracinent dans l’ensemble du secteur de la comptabilité et souligne la capacité de FloQast à fournir une technologie de nouvelle génération dans le but d’accompagner une nouvelle ère de modernisation et de changement. »

Au cours de l’année 2021, FloQast a franchi des étapes importantes dans plusieurs domaines clés :

Cette croissance et cette dynamique sont rendues possibles par la communauté d’employés de FloQast qui se sont engagés à rendre la vie des comptables et des dirigeants financiers plus facile et plus productive. Malgré les défis rencontrés au cours des deux dernières années pendant la pandémie, la société continue d’exceller dans ses performances, ce qui témoigne de l’engagement de l’équipe envers le service à la clientèle et l’excellence dans la poursuite de la vision globale de FloQast.

FloQast propose un logiciel d’automatisation des flux de travail permettant aux organisations de mettre en œuvre l’excellence comptable. Plus de 1 500 équipes de comptabilité, parmi lesquelles Twilio, coinbase, Los Angeles Lakers, Zoom et snowflake, font confiance à FloQast, qui a été créée par des comptables, pour les comptables afin d’améliorer la façon dont les équipes comptables travaillent. FloQast permet aux clients de simplifier les processus tels que les rapprochements automatisés, les demandes de documents et d’autres flux de travail qui ont un impact sur la clôture mensuelle, les rapports financiers et le calcul des salaires, et est régulièrement classée n ° 1 sur tous les sites d’avis d’utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur FloQast.com.