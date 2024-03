Fique a par dos últimos desenvolvimentos nas áreas da Alergologia e Imunologia Clínica no Congresso da EAACI de 2024 em Valência, Espanha

EAACI Congress 2024

VALÊNCIA, Espanha, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (EAACI), com mais de 16 mil associados de 125 países, organiza anualmente o seu congresso para revelar a mais recente investigação e avanços inovadores no âmbito das alergias e imunologia clínica. Temos o prazer de lhe fazer o convite para participar no próximo Congresso da EAACI de 2024, que decorrerá em Valência, de 31 de maio a 3 de junho de 2024.

Na tentativa de oferecermos uma experiência imersiva, oferecemos uma área dedicada à comunicação social, na qual poderá agendar entrevistas com os mais destacados médicos e investigadores do setor.

LOCAL:

O nosso recinto, a Feria de Valencia, é um prestigiado centro de convenções e exposições conhecido pela sua modernidade e versatilidade. Além disso, o evento terá lugar na vibrante cidade de Valência, que é reconhecida pela coexistência harmoniosa de tradição e modernidade.

PROGRAMA:

O Programa Científico irá englobar todo o espetro da Alergologia e Imunologia Clínica. Sob o tema abrangente “Revolucionar os cuidados dos pacientes através do poder da ciência de dados”, o nosso congresso promete ser uma jornada intelectual extraordinária. Temos o prazer de apresentar um programa diversificado e dinâmico, com mais de 150 sessões científicas meticulosamente concebidas para informar e inspirar.

TÓPICOS DO CONGRESSO:

Ciência ambiental : Junte-se ao debate para compreender como as questões ambientais aumentaram significativamente as doenças alérgicas, tais como a asma, a rinoconjuntivite alérgica e a dermatite atópica nos países industrializados nos últimos anos.

: Junte-se ao debate para compreender como as questões ambientais aumentaram significativamente as doenças alérgicas, tais como a asma, a rinoconjuntivite alérgica e a dermatite atópica nos países industrializados nos últimos anos. Alergias alimentares : Um importante problema de saúde pública com uma crescente prevalência em áreas metropolitanas e um impacto significativo nas vidas dos pacientes com alergias. Iremos debater abordagens de vanguarda que visam o tratamento das alergias alimentares.

: Um importante problema de saúde pública com uma crescente prevalência em áreas metropolitanas e um impacto significativo nas vidas dos pacientes com alergias. Iremos debater abordagens de vanguarda que visam o tratamento das alergias alimentares. Inovações na imunoterapia: Descubra os desenvolvimentos revolucionários na imunoterapia com alergénios, uma área que está a transformar o panorama do tratamento das alergias. Descubra os mais recentes avanços na aplicação de imunoterapia.

Descubra os desenvolvimentos revolucionários na imunoterapia com alergénios, uma área que está a transformar o panorama do tratamento das alergias. Descubra os mais recentes avanços na aplicação de imunoterapia. Alergias pediátricas: Explore a crescente incidência de alergias entre as crianças em todo o mundo e os fatores que contribuem para este fenómeno. Obtenha perspetivas no que respeita a iniciativas globais que visam as alergias pediátricas e esforços colaborativos para aumentar o bem-estar dos jovens afetados por alergias.

Líderes de opinião da EAACI

Nesta hiperligação, encontrará o nosso comité dedicado, composto por médicos e cientistas de renome, de várias nacionalidades, que estão disponíveis para entrevistas e relatos.

REDES SOCIAIS:

