FedEx e Floship Formam Parceria Comercial para Oferta do Futuro do E-Commerce

Investimento da FedEx Innovation Lab e colaboração inovadora fortalecem a solução completa de atendimento e devolução digital da FedEx

HONG KONG, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A FedEx Corp. (NYSE: A FDX) e a Floship, fornecedora líder global de soluções de cadeias de suprimentos circulares para marcas de e-commerce, anunciaram hoje a criação de uma parceria projetada para fornecer serviços aprimorados de atendimento e logística para varejistas eletrônicos em todo o mundo.

Com o investimento da FedEx Innovation Lab (FIL), a parceria criará uma solução completa de atendimento e devolução digitalizada, aprimorando a eficiência operacional por meio do gerenciamento ideal do estoque e da melhor entrega da categoria com os serviços da FedEx.

Essa parceria proporcionará aos clientes de e-commerce da FedEx acesso à rede global de depósitos da Floship e aos recursos da potente plataforma de logística para agilizar suas operações de atendimento de e-commerce. Os clientes da Floship poderão aproveitar as redes globais da FedEx, bem como uma ampla gama de opções de transporte da FedEx para otimizar suas operações.

Além disso, os clientes de e-commerce transfronteiriço da FedEx e da Floship na Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, Europa e América do Norte terão acesso a atendimento aprimorado e entrega de última milha, bem como a devoluções descomplicadas.

“Parcerias como essa nos ajudarão a acelerar a forma como reimaginamos o futuro da logística”, disse Salil Chari, vice-presidente sênior de Marketing e Experiência do Cliente para a região Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (AMEA) da FedEx Express. “As vendas de e-commerce continuam a aumentar em todo o mundo. Com a crescente mudança para compras online, os consumidores estão procurando um serviço integral – que abranja prazos de entrega e devoluções fáceis, e experiências personalizadas. Os varejistas eletrônicos também estão querendo melhorar os níveis de serviço, otimização das suas operações e redução dos custos de atendimento. A colaboração com inovadores do setor, como a Floship, ajudará os varejistas online a competir melhor, apoiados pela rede de logística global da FedEx.”

Falando sobre a parceria, Joshua Tsui, CEO da Floship, disse: “A Floship está entusiasmadíssima para trabalhar ao lado da FedEx para redefinir o cenário global de atendimento de e-commerce. Com cada vez mais consumidores em todo o mundo utilizando o e-commerce, as empresas devem se unir para fornecer aos clientes soluções inovadoras que redefinam a cadeia de suprimentos linear tradicional. A nossa colaboração tem como objetivo mútuo fornecer às marcas de e-commerce e varejistas online uma completa solução de cadeia de suprimentos bidirecional que permita que as marcas tenham um crescimento como uma taxa exponencial e, ao mesmo tempo, ofereçam uma experiência superior ao cliente.”

A FedEx Innovation Lab (FIL) faz investimentos iniciais em startups em ascensão principalmente na Índia. Essas colaborações irão agregar valor adicional em termos de capacidade e velocidade de lançamento no mercado para empresas iniciantes por meio das redes globais, recursos e base de clientes da FedEx. As colaborações também ajudarão a expandir os recursos digitais avançados da FedEx em todo o mundo, durante a evolução das suas operações e ofertas de produtos para atender às necessidades da cadeia de suprimentos moderna. Este é o segundo investimento da FIL.

Sobre a FedEx Corp.

A FedEx Corp. (NYSE: A FDX) fornece aos clientes e empresas em todo o mundo um amplo portfólio de serviços de transporte, e-commerce e negócios. Com uma receita anual de US$93 bilhões, a empresa oferece soluções de negócios integradas por meio de empresas que operam competindo coletivamente, operando de forma colaborativa e inovando digitalmente como uma FedEx. Consistentemente classificada entre os empregadores mais admirados e confiáveis do mundo, a FedEx inspira seus mais de 530.000 funcionários a permanecerem focados na segurança, nos mais altos padrões éticos e profissionais, e nas necessidades dos seus clientes e comunidades. A FedEx está empenhada em conectar pessoas e possibilidades em todo o mundo, de forma responsável e criativa, com o objetivo de alcançar operações neutras em carbono até 2040. Para mais informação, visite fedex.com/about , ou siga-nos no LinkedIn , e Facebook .

Os comunicados de imprensa da FedEx Express estão disponíveis no site https://newsroom.fedex.com/ newsroom/amea

Sobre a Floship

As soluções de ecossistema de cadeia de suprimentos circular global da Floship abrangem todos os aspectos da cadeia de suprimentos global, garantindo um esforço operacional mínimo para as empresas de e-commerce e permitindo que os proprietários de empresas se concentrem em impulsionar o crescimento com a flexibilidade do investimento e, ao mesmo tempo, ter tranquilidade.

Saiba mais em www.floship.com ou siga-nos no LinkedIn ,

Para mais informações sobre a Floship, contate:

James Linacre, Líder de Relações Públicas e Comunicações

Telefone: (+852) 5333 9420

Email: pr@floship.com

