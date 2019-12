Faire vivre aux utilisateurs un match de baseball en temps réel

PÉKIN, 16 décembre 2019 /PRNewswire/ — Reportage de China.org.cn à propos du « Un match de baseball en temps réel pour VOUS ! », en Corée du Sud :

La présentatrice vidéo Laura Zheng emmène les utilisateurs à un match de baseball en 5G au Munhak Baseball Stadium.

La présentatrice Laura Zheng : Bonjour, c’est Laura Zheng. Le baseball est l’un des sports les plus appréciés ici en Corée du Sud. Comme vous pouvez le voir, les fans sont super excités d’être ici aujourd’hui. Non seulement vous pouvez assister à un match en direct ici au stade, mais nous pouvons aussi suivre n’importe quel match avec notre téléphone en 5G.

La présentatrice Laura Zheng : Grâce à une application de diffusion en direct via la 5G, les utilisateurs peuvent visionner des clips vidéo de baseball en temps réel et sous différents angles – à la première base, à la troisième base et en dehors du terrain – et montrant des mouvements de joueurs que l’on ne peut pas voir sur la retransmission télé. Le service LG Uplus’ U+ Pro Baseball comprend une diffusion sur multi-écrans et un « relais dimensionnel en réalité augmentée ». Ceci permet aux usagers de voir en temps réel des recouvrements graphiques représentant le trajet des balles et les statistiques des joueurs. La fonction la plus novatrice concerne probablement le replay, car l’on n’a jamais à s’inquiéter de rater le moindre moment le plus passionnant. Les fans de baseball en Corée du Sud ne manqueront jamais une frappe de batte grâce aux vidéos en haute définition et multi-angles diffusées en continu sur leurs téléphones mobiles grâce à la prise en charge par la 5G. La vitesse élevée et la latence basse de la 5G permettent aux utilisateurs de visionner des clips vidéo en temps réel sous différents angles, ce qui procure au sport en direct une expérience immersive entièrement nouvelle.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uejE-p1W_Ko