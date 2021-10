Expereo obtient la spécialisation « 5G pour une succursale d’entreprise » de Cradlepoint

AMSTERDAM, Pays-Bas, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Expereo, le plus grand fournisseur mondial de services d’optimisation de l’accès au Cloud, de SASE, de SD-WAN et d’Internet à l’échelle planétaire, est fier d’annoncer aujourd’hui avoir obtenu la spécialisation « 5G pour une succursale d’entreprise » de Cradlepoint , leader mondial des solutions de périphérie de réseaux sans fil LTE et 5G fournies dans le cloud. La spécialisation « 5G pour une succursale d’entreprise » identifie et reconnaît les organisations partenaires qui sont des leaders dans le positionnement et la vente des solutions 5G de Cradlepoint pour les entreprises en répondant à une série de critères de ventes, techniques et de compétences commerciales.

En recevant cette spécialisation, Expereo soutiendra les efforts de Cradlepoint visant à vendre le portefeuille le plus complet de solutions 5G de l’industrie afin de répondre aux impératifs commerciaux de disponibilité, d’interopérabilité, de sécurité et de gestion.

En tirant parti de la solution Netcloud de Cradlepoint, Expereo fournit des connexions réseau portables qui peuvent être utilisées comme liaisons primaires, de basculement ou sous-jacentes. L’absence de support de transmission physique facilite le déploiement avec seulement un routeur 4G/5G, qui est prêt à utiliser la ou les carte(s) de données SIM des opérateurs mobiles. Cela permet aux installations de sauvegarde ou aux bureaux temporaires de se connecter instantanément à Internet et garantit une connexion réseau d’entreprise lorsque les opérations sont perturbées suite à des catastrophes ou à une planification d’urgence. Le haut débit mobile peut également être utilisé pour améliorer la redondance sur le SD-WAN et optimiser la performance applicative en ajoutant davantage de choix à la sous-couche, diversifiant davantage les composants MPLS et Internet actuels au sein de l’environnement SD-WAN.

« Le fait de recevoir la spécialisation “5G pour une succursale d’entreprise” démontre l’engagement d’Expereo à utiliser la meilleure technologie dans le cadre de sa pile de services, ainsi que l’établissement de notre parcours client vers la 5G pour les entreprises », explique Catherine Lee, directrice du développement des services chez Expereo. « Nos clients bénéficient des équipements de terminaux mobiles les plus avancés qui existent, de l’accès à une assistance maximale et de l’assurance que les produits et services que nous fournissons conjointement avec Cradlepoint répondront aux besoins du réseau d’entreprise », poursuit-elle.

En combinant sa plateforme NetCloud avec une conception vierge pour ses nouveaux systèmes d’antennes et modems 5G, Cradlepoint est la première à fournir des solutions 5G complètes pour les entreprises. Ses capacités spécifiques incluent la combinaison de la LTE, de la LTE de classe Gigabit et de la 5G dans un seul WAN sans fil ; la prise en charge de tous les spectres de la 5G, interfonctionnant avec les infrastructures de routeurs et SD-WAN existantes des clients ; et la simplification de l’ensemble du cycle de vie de la gestion réseau.

« Cradlepoint est déterminée à diriger l’évolution des réseaux 5G et WAN sans fil et est à la fois le premier et le meilleur choix pour les clients de cet espace », a déclaré Eric Purcell, vice-président principal des ventes de partenaires à l’échelle mondiale chez Cradlepoint. « Nos revendeurs, fournisseurs de services et partenaires technologiques jouent un rôle crucial dans cette mission. L’ajout d’Expereo à notre programme de spécialisation “5G pour une succursale d’entreprise” est une autre étape importante dans l’ouverture de la voie vers la 5G pour les entreprises. »

À propos d’Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérées, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN, SASE et de services d’optimisation d’accès au Cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d’entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales. En février 2021, la société internationale de capital de croissance et de rachat Vitruvian Partners a acquis une participation majoritaire dans Expereo, aux côtés du cabinet de capital-investissement européen de premier plan Apax Partners sas, et de la direction de la société.

À propos de Cradlepoint

Cradlepoint est un leader mondial des solutions de périphérie de réseaux sans fil LTE et 5G fournies dans le cloud pour les réseaux de succursale, mobiles et IdO. Cradlepoint NetCloud, la personnification de la vision Elastic Edge de la société, est un service par abonnement avec des terminaux spécialement conçus qui fournit une périphérie WAN sans fil généralisée, sécurisée et définie par logiciel pour connecter les personnes, les lieux et les objets sur les réseaux cellulaires LTE et 5G. Plus de 22 000 entreprises et agences gouvernementales du monde entier font confiance à Cradlepoint pour maintenir les sites critiques, les points de commerce, les forces sur le terrain, les véhicules et les appareils IdO connectés et protégés en permanence, y compris 75 % des principaux détaillants mondiaux, 50 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100 et les premiers intervenants de 25 des plus grandes villes américaines. Les principaux fournisseurs de services utilisent les solutions Cradlepoint comme base pour des services gérés innovants. Fondée en 2006, Cradlepoint est une société privée dont le siège social est situé à Boise, dans l’Idaho, avec un centre de développement dans la Silicon Valley et des bureaux internationaux au Royaume-Uni et en Australie.





