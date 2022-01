Expereo nomme Ben Elms au poste de responsable des recettes

Cette nomination renforce l’équipe de direction de la société de réseau mondial basée à Amsterdam

AMSTERDAM, Pays-Bas, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Expereo, le plus grand fournisseur au monde de services mondiaux de connectivité Internet, d’optimisation de l’accès au Cloud, de SASE et de SD-WAN, a annoncé aujourd’hui la nomination de Ben Elms au poste de responsable des recettes. La mission globale de M. Elms est de diriger la transformation des ventes et de la mise sur le marché sur tous les canaux et de favoriser l’expansion et l’adoption des services d’Expereo à l’échelle mondiale.

M. Elms apporte plus de 20 ans d’expertise opérationnelle et de leadership dans le secteur des télécommunications. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur de grope (PDG) chez Vodafone Global Enterprise, une division de Vodafone Group Plc, un opérateur international de services filaires et sans fil de premier plan. À ce poste, il était responsable de la direction de l’équipe mondiale de gestion des relations avec des clients multinationaux dans le monde entier. Pendant l’exercice de ses fonctions, l’entreprise a obtenu des résultats supérieurs à ceux du marché avec un rendement du BAIIA élevé, et apporté des améliorations significatives à la satisfaction des clients et des employés tout en menant un programme d’efficacité opérationnelle.

Fort de sa solide expérience du marché et de la clientèle ainsi que de son expertise internationale étendue, il constitue une recrue de valeur pour la société alors qu’elle poursuit sa croissance et son développement à l’échelle mondiale.

S’exprimant à propos de cette nomination, Irwin Fouwels, PDG d’Expereo, a commenté :

« Ben possède toutes les caractéristiques d’un grand leader, un véritable esprit d’équipe avec une expérience commerciale et opérationnelle extrêmement solide tout en faisant preuve d’une attention constante aux besoins du client. Au cours des dernières années, nous constatons que les entreprises sont de plus en plus axées sur le Cloud et Internet. Expereo a établi une position de leader mondial sur le marché hautement attractif des réseaux internationaux sur le Cloud et définis par logiciels. Je suis très heureux que Ben rejoigne notre société pour poursuivre la transformation mondiale de notre commercialisation. Je me réjouis de cet excellent partenariat en vue de faire progresser Expereo. »

En rejoignant Expereo, M. Elms a déclaré :

« Je suis honoré d’être nommé premier responsable des recettes d’Expereo et de diriger sa prochaine phase de croissance. Expereo est sur un chemin prometteur et a développé une position unique de leader du marché. Mon objectif immédiat sera de servir nos clients alors que nous continuons à investir et à étendre notre position sur le marché, tout en renforçant notre excellence opérationnelle dans le cadre de nos efforts de commercialisation. Je suis impatient de m’entretenir avec les employés, les clients et les partenaires, de les rencontrer et de travailler avec Irwin et l’équipe pour faire progresser l’entreprise sur un marché qui offre d’importantes opportunités. »

La nomination de M. Elms intervient après une période prolongée d’acquisition et d’expansion pour Expereo, qui se poursuivra jusqu’en 2022. Avec la nomination de M. Elms au sein de son équipe de direction, l’entreprise cherchera à consolider davantage sa position d’acteur de premier plan sur le marché, en fournissant des réseaux mondiaux simplifiés tout en satisfaisant ses clients avec la fourniture transparente de services complémentaires d’un fournisseur de confiance.

À propos d’Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérées, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN, SASE et de services d’optimisation d’accès au Cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d’entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales. En février 2021, la société internationale de capital de croissance et de rachat Vitruvian Partners a acquis une participation majoritaire dans Expereo, aux côtés du cabinet de capital-investissement européen de premier plan Apax Partners SAS et de la direction de la société.

