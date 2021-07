Expereo acquiert Brodynt, fournisseur mondial de solutions d’accès à Internet gérées

AMSTERDAM, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Expereo, fournisseur mondial de premier plan de solutions Internet gérées, d’accès au Cloud, de SD-WAN et SASE, a annoncé avoir accepté d’acquérir Brodynt, fournisseur de services mondiaux de connectivité Internet gérés. Cette acquisition vient renforcer le positionnement d’Expereo dans la fourniture de services mondiaux gérés SD-WAN axés sur Internet à sa base de clients d’entreprises internationales et à sa communauté de prestataires de services partenaires.

Cette nouvelle fait suite aux acquisitions de GlobalInternet, Comsave et Videns IT Services, fournisseur de premier plan de services gérés SD-WAN et SASE, à la fin de l’année dernière et au début de cette année. Ces acquisitions renforcent la position de chef de file d’Expereo dans la transformation mondiale des réseaux définis par logiciel et basés sur internet. Bénéficiant du soutien plein et entier de l’investisseur majoritaire, Vitruvian Partners, et de l’investisseur minoritaire Apax Partners SAS, Expereo compte bien poursuivre sa stratégie d’acquisition.

Les entreprises internationales accélèrent leur transformation de réseaux suite à l’émergence de la pandémie de COVID-19. Suite à une demande initiale visant à adapter leurs réseaux mondiaux à leurs besoins en matière de télétravail, la connectivité des entreprises internationales est en passe de migrer rapidement vers des solutions basées sur Internet et définies par logiciel, y compris par le biais d’une adoption accélérée des applications cloud. La vaste expertise d’Expereo dans la fourniture et la gestion de réseaux et d’accès au Cloud définis par logiciel et basés sur internet permet aux entreprises opérant à l’échelle mondiale d’y parvenir avec facilité, assurance et sécurité.

« Expereo offre une envergure mondiale supplémentaire, une plateforme d’exploitation et d’utilisateurs numériques de premier plan et une expérience complémentaire de SD-WAN et SASE qui bénéficieront grandement à nos clients et partenaires », a déclaré Marcus Munoz, Co-PDG de Brodynt. « Nous avons développé une excellente base de clients et de partenaires, ainsi qu’une excellente équipe qui les soutient », a ajouté Marc Mateo, Co-PDG de Brodynt. « Nous ne pouvons que nous réjouir de cette acquisition. En intégrant Expereo, Brodynt connaîtra un développement plus rapide et un accroissement de ses capacités alors que le marché se transforme très rapidement, les services internet étant désormais au cœur des réseaux de connectivité des multinationales ; Expereo apporte l’envergure nécessaire pour y parvenir efficacement. »

« Tout est question d’envergure et d’expérience client de classe mondiale », a déclaré Irwin Fouwels, PDG d’Expereo. « Notre capacité à fournir, gérer et améliorer efficacement les performances de n’importe quel type de service de réseautage basé sur internet partout dans le monde, s’est agrémentée de la technologie traditionnelle de réseau étendu, pour être en mesure désormais de remplacer efficacement les anciennes solutions. La superposition de notre propre tissu cloud et de notre interface client numérique permet de faire évoluer une solution mondiale basée sur Internet en termes de performances et d’expérience – nous sommes ravis que les clients et partenaires de Brodynt puissent ainsi en bénéficier.

À propos d’ Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérées, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN, SASE et de services d’accès au Cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d’entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales.

Vitruvian Partners est une société internationale spécialisée en capital-développement et rachat dont le siège social est situé à Londres et qui possède des bureaux à Londres, Stockholm, Munich, Luxembourg, San Francisco et Shanghai. Elle détient une participation majoritaire dans Expereo depuis quelques mois. Apax Partners SAS, société de capital-investissement européenne de premier plan basée à Paris, détient une participation minoritaire aux côtés de Vitruvian. Apax Partners SAS, dont le siège social est basé à Paris, et Apax Partners LLP, dont le siège social est basé à Londres, ont une histoire commune mais sont des sociétés de capital-investissement indépendantes et séparées.

À propos de Brodynt

Brodynt fournit des services mondiaux d’Internet géré et de SD-WAN aux clients d’entreprises mondiales et aux prestataires de services tels que les fournisseurs de services Internet, les opérateurs et les intégrateurs de systèmes. Fondée en 2012 et domiciliée à Barcelone, en Espagne, Brodynt est implantée à Austin, au Texas, et à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Q Advisors, une importante société de services bancaires d’investissement dans les télécommunications, les médias et la technologie (TMT), a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Brodynt dans le cadre de la transaction.