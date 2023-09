eXp World Holdings accueille Fred Reichheld au sein de son conseil d’administration

Le créateur du Net Promoter® System, également l’un des plus grands experts du monde dans les domaines de la fidélité des clients et des employés, apporte une connaissance sans égale de la satisfaction de ces derniers

BELLINGHAM, Washington, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) (la « Société ») a annoncé cette semaine l’intégration de Fred Reichheld, créateur du Net Promoter® System (NPS), au sein du conseil d’administration de la Société, en date effective du 7 septembre 2023.

« Nous sommes honorés d’accueillir Fred Reichheld au sein de notre conseil d’administration », a déclaré Glenn Sanford, fondateur, président et directeur général d’eXp World Holdings. « Pour les sociétés comme la nôtre, qui accordent de l’importance à satisfaction de leurs clients et de leurs employés, le Net Promoter System est comparable au Saint Graal. Nous menons régulièrement des enquêtes NPS auprès de nos agents et de notre personnel depuis 2016, et cela joue un rôle crucial en vue d’accomplir notre mission centrée sur les agents. Par ailleurs, Fred a partagé sa sagesse avec notre équipe lors du Sommet des actionnaires de cette année. Je suis ravi de le voir rejoindre notre conseil d’administration et impatient de travailler encore plus étroitement avec lui. »

En plus d’avoir créé le système NPS, M. Reichheld est un conférencier convoité et auteur de best-sellers. Son tout dernier livre, « Winning on Purpose: The Unbeatable Strategy of Loving Customers », explique comment le NPS aide les entreprises à s’axer véritablement sur leurs clients et à bénéficier ainsi d’une croissance profitable en convertissant systématiquement davantage de clients en promoteurs, et de moins en moins d’entre eux en détracteurs. C’est actuellement un Bain & Company Fellow et c’est le fondateur de leur pratique Loyalty. Il a obtenu ses diplômes avec mention tant au Harvard College (une licence en 1974) qu’à la Harvard Business School (un MBA en 1978).

Simultanément avec la nomination de M. Reichheld, Sir Darren Jacklin quittera son poste mais continuera de servir le conseil d’administration d’eXp Realty Canada. Suite à ces changement, le conseil d’administration d’eXp World Holdings comprendra sept administrateurs, dont quatre indépendants. M. Jacklin a servi le conseil d’administration d’eXp World Holdings pendant près de 10 ans.

« Darren a été une part intégrante de cette entreprise, et nous avons de la chance de continuer à bénéficier de ses connaissances et de son leadership au sein du conseil d’administration d’eXp Canada », a commenté M. Sanford. « J’aimerais le remercier personnellement pour toutes ses contributions au fil des ans. Son expérience acquise en voyageant sur quatre continents et dans plus de 50 pays, où il a joué le rôle de mentor auprès d’entrepreneurs et de chefs d’entreprise pour les conseiller sur des stratégies spécifiques et mesurables qui leur permettraient de réussir, a été un excellent atout pour nous. eXp Canada bénéficiera grandement de son expérience et de sa sagesse. »

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding d’eXp Realty®, Virbela et SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty est la plus grande société immobilière indépendante dans le monde avec plus de 88 000 agents aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, au Mexique, au Portugal, en France, à Porto Rico, au Brésil, en Italie, à Hong Kong, en Colombie, en Espagne, en Israël, au Panama, en Allemagne, en République dominicaine, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Pologne et à Dubaï, et elle continue de se développer à l’échelle internationale. En tant que société cotée en bourse, eXp World Holdings fournit aux professionnels immobiliers l’opportunité unique d’obtenir des primes en actions en fonction de leurs objectifs de production et de leur contribution à la croissance globale de l’entreprise. eXp World Holdings et ses entreprises offrent une gamme complète de solutions technologiques en matière de courtage et d’immobilier, y compris son modèle innovant de courtage résidentiel et commercial, ses services professionnels, ses outils de collaboration et son développement personnel. Le service de courtage basé sur le cloud est alimenté par Virbela, une plateforme 3D immersive profondément sociale et collaborative, permettant aux agents d’être plus connectés et productifs. SUCCESS® Enterprises, ancrée par le magazine SUCCESS® et ses propriétés médiatiques connexes, a été créée en 1897 et est une marque ainsi qu’une publication de premier plan dans le domaine du développement personnel et professionnel.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site https://expworldholdings.com.

