Energica, filiale d’Ideanomics, renforce sa position dans la région de l’ANASE en pénétrant les marchés japonais et australien à forte valeur ajoutée

« Le Japon est un marché clé pour nous. La présence d’Energica au Japon a été scellée en août dernier lors des huit heures du circuit de Suzuka, où nos motos ont été acclamées pour leurs performances lors des nombreux tours d’essai de cette prestigieuse course d’endurance de renommée mondiale », déclare Livia Cevolini, PDG d’Energica Motor Company. « Notre partenariat avec Estar & Co, Ltd en janvier 2020 a également amélioré nos efforts pour développer notre réseau Asie-Pacifique »

Le Japon est un marché prioritaire pour Energica, où près de 10,3 millions de véhicules deux-roues sont immatriculés et plus de 83 000 motos de plus de 250 cc, marché cible d’Energica, ont été vendues en 2021. La demande de VE au Japon est en forte croissance, sous l’effet des réglementations limitant les émissions des véhicules et d’un réseau de recharge de VE en pleine expansion. Cependant, les équipementiers établis ont lentement introduit des motos électriques à haute performance dans la catégorie des 250 cc. Energica va agir rapidement pour combler cette lacune et devenir le fabricant de motos électriques haute performance de choix pour les amateurs de motos japonais.

En 2020, Energica a établi un partenariat stratégique avec Estar & Co, Ltd pour importer des motos au Japon. Estar & Co, Ltd a ouvert un showroom monomarque à Kobe, sur l’île artificielle de Rokkō Island, où les motards peuvent venir tester n’importe quelle Eva Ribelle , Ego et EsseEsse9+ d’Energica. L’entreprise a également développé un réseau de distribution dans tout le pays.

En Australie, Australian Electric Motor Co. s’est associé à Energica pour proposer une sélection de motos électriques de qualité supérieure en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’année dernière, les ventes de motos dans ces deux pays ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans avec plus de 100 000 nouvelles unités vendues, ce qui rend ces marchés lucratifs pour une nouvelle expansion des VE.

« Ideanomics s’est engagé à étendre l’empreinte d’Energica dans le monde entier », déclare Robin Mackie, PDG d’Ideanomics Mobility. « Cette nouvelle entrée sur le marché au Japon et en Australie contribuera au quatrième trimestre très performant et à la croissance constante des revenus à long terme que nous prévoyons . »

Energica a fait ses preuves en matière de fourniture de motos à des clients de la région ASEAN. Récemment, l’entreprise s’est associée à UTOMOCORP pour livrer 88 EsseEsse9+ à la police nationale indonésienne. En outre, Treeletrik, filiale d’Ideanomics, fournit un service après-vente à Energica pour la région de l’ANASE et a commencé à collaborer avec Energica sur des stratégies communes de vente et de marketing.

En Europe et en Asie-Pacifique, Energica a ajouté 12 nouveaux points de vente depuis le début du quatrième trimestre, pour un total de 130 concessionnaires et importateurs Energica dans le monde. Depuis le début de l’année, Energica a vendu 78 % de motos en plus par rapport à la même période l’année dernière. En outre, Energica dispose déjà d’un important carnet de commandes pour sa toute dernière offre de produits, la Green Tourer Experia .

Avec le soutien continu d’Ideanomics, Energica accélère le bouleversement du marché mondial des deux-roues avec ses motos électriques à haute performance. L’entreprise fournit également sa technologie et son expertise à d’autres industries par le biais de son unité commerciale Energica Inside. Ideanomics résout la complexité de l’électrification des flottes, en offrant aux opérateurs de flottes tout ce dont ils ont besoin pour s’électrifier plus rapidement, plus facilement et à moindre coût, le tout en un seul endroit.

