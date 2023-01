Elo forme un partenariat avec FreedomPay en vue de transformer l’expérience numérique en magasin

PHILADELPHIE, 25 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — FreedomPay, le leader mondial du Next Level Commerce (commerce de niveau supérieur), et Elo, fournisseur mondial de premier plan de solutions interactives et de solutions d’affichage interactif, annoncent l’intégration de l’ordinateur portatif M60 Pay d’Elo à la technologie de commerce sécurisé de FreedomPay.

Conçu pour accepter les cartes de paiement et de fidélité populaires d’aujourd’hui, le M60 Pay intègre des fonctions EMV, de lecture de bande magnétique et la technologie NFC (Near Field Communication ou Communication en champ proche) pour les cartes dotées d’une puce ou d’une bande, ainsi que pour les paiements numériques sans contact. Basé sur Android®, l’ordinateur M60 Pay peut passer d’une solution mobile à un point de vente fixe grâce à des accessoires en option, comme la station d’accueil, le module d’extension et le moniteur d’écran tactile Elo.

Ensemble, FreedomPay et Elo sont en train de réinventer l’expérience numérique en magasin en combinant les solutions innovantes et interactives d’Elo avec la plateforme technologique de commerce leader du secteur de FreedomPay, créant ainsi une expérience d’achat sécurisée, sans friction et unifiée pour les consommateurs du monde entier, tout en soutenant les commerçants avec de robustes capacités de fidélisation et d’analyse des données.

« Le M60 Pay permet de décentraliser le processus de passage à la caisse et d’accepter des paiements n’importe où et facilement », a déclaré Craig Witsoe, PDG d’Elo. « Le partenariat avec FreedomPay apportera une fonctionnalité et une sécurité accrues, permettant de créer une expérience plus personnalisée pour les consommateurs. »

La plateforme Next Level Commerce de FreedomPay offre de nombreux avantages aux commerçants et à leurs clients, parmi lesquels :

La capacité d’unifier le commerce à travers les propriétés, les canaux et les régions au sein d’une unique plateforme ouverte, entièrement agnostique et flexible ;

Un écosystème sans contact qui prend en charge les paiements sans contact, la technologie QR, Apple Pay et Google Pay ; et

Une solution de bout en bout entièrement intégrée permettant des paiements sécurisés, l’identité en tant que service (Identity-as-a-service ou IDaaS), la fidélisation et la veille économique.

« Les consommateurs sont constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités de paiement et de davantage de personnalisation quant aux paiements. Le partenariat avec Elo leur apportera l’expérience de paiement sécurisé et fluide attendue avec FreedomPay, conjuguée aux solutions innovantes, à la conception modulaire d’Elo », a commenté Tom Durovsik, fondateur et PDG de FreedomPay.

Pour en savoir plus sur la solution, rendez visite à FreedomPay au stand n° 4250, ou à Elo au stand n° 5803 lors du salon NRF, et demandez une démonstration.

À propos de FreedomPay

La plateforme Next Level Commerce de FreedomPay transforme les systèmes et processus de paiement existants pour les faire passer à la pointe de la technologie. En tant que premier choix pour bon nombre des plus grandes entreprises du monde dans les domaines de la vente au détail, de l’hôtellerie, de l’hébergement, des jeux, des sports et du divertissement, des services alimentaires, de l’éducation, des soins de santé et des services financiers, la technologie de FreedomPay a été spécialement conçue pour fournir des performances solides dans l’environnement extrêmement complexe du commerce mondial. La société maintient un environnement de sécurité de classe mondiale et a été la première à obtenir la validation convoitée du Conseil des normes de sécurité de l’industrie des cartes de paiement (PCI) par rapport à la norme de cryptage point à point (P2PE/EMV) en Amérique du Nord. Les solutions robustes de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d’identité et d’analyse de données sont disponibles en magasin, en ligne et sur mobile et sont prises en charge par l’adoption rapide des API. La plateforme de commerce FreedomPay primée fonctionne sur une seule et unique pile technologique unifiée sur plusieurs continents, permettant ainsi aux entreprises d’offrir une expérience innovante de niveau supérieur à l’échelle mondiale. www.freedompay.com

À propos d’Elo

En tant que fournisseur mondial de premier plan de solutions interactives, Elo est partout (#EloIsEverywhere). À ce jour, Elo a déployé plus de 25 millions d’installations dans plus de 80 pays. Un nouvel écran tactile Elo est installé toutes les 21 secondes, en moyenne, quelque part dans le monde. Reposant sur une architecture unifiée, le vaste portefeuille d’Elo permet à ses clients de Choisir, de Configurer, de Connecter et de Contrôler facilement, créant ainsi une expérience unique. Choisissez parmi des systèmes tout-en-un, des moniteurs open-frame et des moniteurs à écran tactile allant de 7 à 65 pouces. Configurez avec les périphériques Elo Edge Connect® uniques d’Elo, qui permettent des solutions spécifiques à l’usage. Connectez et Contrôlez avec EloView®, une plateforme sécurisée basée sur le cloud pour les appareils sous Android. EloView permet le déploiement et la gestion sécurisés d’un vaste réseau de systèmes interactifs conçus pour réduire les coûts d’exploitation tout en augmentant la sécurité et le temps de fonctionnement.

Les consommateurs peuvent trouver les solutions d’écrans tactiles Elo dans des bornes libre-service, des terminaux de point de vente, des affichages interactifs, des machines de jeu, des systèmes d’hôtellerie, des affichages de point de service et des applications de transport, entre autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur EloTouch.com.

